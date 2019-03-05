英漢揮刀狂插　廉價頸巾助女推銷員保命

英國一名25歲女推銷員被陌生男子用利刀狂刺，其中一刀更對準她的頸部，但女子卻大難不死，全因出門前隨意戴上的一條廉價圍巾。

25歲女推銷員維尼奧內（Alexandra Vignon）2018年11月在埃塞克斯郡（Essex）上門推銷時，被陌生男子托馬斯（James Thomas）用10厘米長刀襲擊。

幸好當天寒冷，維尼奧內出門前穿得厚厚的，大衣和背包為她擋了許多刀，更重要的是她頸上一條僅值5鎊（約52港元）、從普里馬克（Primark）買的圍巾。她說：「我臨時決定戴那條頸巾，這卻救了我一命。」

事緣托馬斯刺傷維尼奧內肩膀、臉頰、胸口等各處後，再用刀插向她頸部。這刀原應致命，但厚實的圍巾未被刺穿，只有刀尖一小部分刺入皮肉，沒有傷及大動脈，讓她撿回一命。而且圍巾還把刀卡住，托馬斯見狀落荒而逃。

維尼奧內全身一共11處刀傷，她說：「我那天幾乎死掉，到處都是血，醫生說幸好我多穿了衣服。」

托馬斯事後向警方自首，他承認自己早有預謀，一直幻想刺死陌生人，因此在施襲前幾天買了凶器。他被判謀殺未遂罪名成立，入獄16年。

疑兇詹姆斯・托馬斯承認自己早有預謀，一直幻想刺死陌生人。 （埃塞克斯警局圖片）

（太陽報）