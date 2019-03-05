【你的名字】庫克群島計劃改國名　去除英國殖民地色彩

香港自1997年後，不時出現「去殖民化」的爭議，而這股風氣亦吹到太平洋地區，除了澳洲有政黨爭取國家實施共和制、新西蘭數年前舉行「棄米字旗」公投外，南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）最近有意更改國名，希望新名宇可以反映原住民的特色。

第二次「棄英」計劃

庫克群島由15個島嶼組成，現時人口大約有1.75萬人。該國由英國探險家庫克船長（James Cook）在1773及1777年發現和訪問，其後英國在1835年以庫克船長的姓氏為當地命名，並於1888年成為英國保護地，其後保護權移至新西蘭。

當地民眾曾經在1990年代要求廢除這個這個帶有殖民地色彩的名字但不成功，他們到了2019年1月捲土重來，發起要求的委員會主席馬塔羅阿（Danny Mataroa）表示，政府開始傾向支持有關建議，委員會收集民間意見後，再收窄至60個選項，希望可以在4月將最佳建議提交政府考慮。

庫克群島以英國探險家庫克船長（James Cook）命名，不過當地有意選出新名字取代這個富有英國殖民地色彩的國名。（Getty Images）

團結和自豪

馬塔羅阿認為，新國名必需有團結民眾的意義，令大家對國家有一份自豪感，同時亦要反映毛利族（Maori）歷史和文化，以及基督教信仰等。

政府決定名稱後，將交由全民公投表決。由於庫克群島的的土著語言毛利語和新西蘭毛利族有千絲萬縷關連，即使目前政府方面未有透露名單上的選項，在毛利語意味「島嶼」的Avaiki Nui被認為是熱門之一。不過當地副總理布朗（Mark Brown）對於改國名表示非常支持，並希望可以聆聽社會的聲音。

庫克群島與新西蘭的原住民都是毛利族（Māori），因此兩國關係非常密切。圖為時任新西蘭總理約翰基（John Key）在2009年訪問庫克群島情景。（Getty Images）

雙語模式

除了以土著語命名外，庫克群島亦可能考慮仿傚新西蘭採用兩個國名，該國政黨和民眾不時在公開場合以毛利語「奧特亞羅瓦」（Aotearoa）稱呼新西蘭，反映這個名字在政治和專業層面都獲認同。

庫克群島不少居民本來都是住在新西蘭，但隨着群島的旅遊業日漸蓬勃，吸引他們返回家鄉投資，因此這批回流族的取向將很大機會左右公投結果。

（衛報）