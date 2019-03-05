2019年與2018年諾貝爾文學獎將一同頒獎

諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）周二（5日）表示，今年會頒發2個諾貝爾文學獎。負責頒發獎項的瑞典學院（Swedish Academy）獲准在今年頒發文學獎的同時，也一併補頒2018年的文學獎。

學院常任秘書奧爾松（Anders Olsson）在與基金會開會後向瑞典《每日新聞報》（ Dagens Nyheter）表示：「正如我們希望的，（今年）會有兩個諾貝爾（文學）獎。」他說，過了這一段長時間後，能夠取得這樣的結果是非常好的：「我們現在能為頒獎和平而安靜地工作了。」