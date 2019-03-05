2019年與2018年諾貝爾文學獎將一同頒獎

撰文：許懿安
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諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）周二（5日）表示，今年會頒發2個諾貝爾文學獎。負責頒發獎項的瑞典學院（Swedish Academy）獲准在今年頒發文學獎的同時，也一併補頒2018年的文學獎。
學院常任秘書奧爾松（Anders Olsson）在與基金會開會後向瑞典《每日新聞報》（ Dagens Nyheter）表示：「正如我們希望的，（今年）會有兩個諾貝爾（文學）獎。」他說，過了這一段長時間後，能夠取得這樣的結果是非常好的：「我們現在能為頒獎和平而安靜地工作了。」
全球多處掀起反性騷擾和性侵的#MeToo運動後，風潮也波及瑞典學院。法國攝影師阿爾諾（Jean-Claude Arnault）遭18名女子指控，她們被他性侵犯或性騷擾。阿爾諾與瑞典學院關係密切，其妻福斯滕松（Katarina Frostenson）也是瑞典學院院士。這批終身制的院士當中，部分人以阿爾諾的性醜聞令瑞典學院蒙羞，以及學院處理不當為由，表示不再積極參與運作，即是變相辭職。
事件導致瑞典學院於2018年5月決定，這一年諾貝爾文學獎延後，以及與2019年的獎項同時頒發。這是1949年文學獎得主美國作家福克納（William Faulkner）延到1950年頒獎後，諾貝爾文學獎首度延後頒發。福斯滕松2019年1月也離開學院，因有調查指出她對外洩漏得獎者姓名。惟她否認其事。
導致文學獎延遲頒發的阿爾諾面對法律制裁。瑞典斯德哥爾摩地方法院2018年10月1日裁定他強姦罪名成立，被判入獄2年。他被控兩項強姦罪，其中一項被判無罪。法院宣布裁決時表示，受害者已獲得賠償。福斯滕松2019年1月也離開學院，因有調查指出她對外洩漏得獎者姓名。惟她否認其事。
（綜合報道）