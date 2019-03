英女王主持威爾斯親王冊封50周年宴會　威廉哈里夫婦聚首一堂

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)周二(5日)在白金漢宮(Buckingham Palace)為慶祝現任王儲查理斯(Prince Charles)獲冊封為威爾斯親王(Prince of Wales)50周年而舉行宴會,多名王室成員包括康沃爾公爵夫人卡米拉(HRH Camilla, The Duchess of Cornwall)、威廉王子(Prince William)、凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)、哈里王子(Prince Harry)及梅根(Meghan, Duchess of Sussex)均有出席。

除了王室成員外,出席宴會的還有多名政要如英國首相文翠珊(Theresa May),而坎特伯雷大主教(The Archbishop of Canterbury )韋爾比(Justin Welby)就有上台致辭。皇家威爾斯音樂戲劇學院(Royal Welsh College of Music and Drama)的學生則在宴會上表演音樂舞臺劇。

英女王於1952年登基,作為長子的查理斯自動成為王儲,即王位第一繼承人。查理斯在1958年7月26日獲封冊為威爾斯親王,當年他只有9歲。今年70歲的他有日若繼承王位的話,將成為英國史上登基時年紀最大的君主。

哈里王子(Prince Harry)及梅根(Meghan, Duchess of Sussex)出席威爾斯親王冊封50周年宴會。(視覺中國)

