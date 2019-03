年僅21歲入選福布斯排行榜　Kylie Jenner成全球最年輕億萬富豪

美國雜誌《福布斯》周二(5日)公布全球富豪榜,美國著名真人騷女星凱莉詹娜(Kylie Jenner)以10億美元身家擠身第2057位。雖然排名不怎麼樣,但卻是有史以來上榜的最年輕億萬富豪。

凱莉詹娜與她的美妝品牌Kylie Cosmetics。(Kylie Jenner Instagram)

Kylie Jenner以10億美元身家擠身福布斯富豪榜,成為有史以來上榜的最年輕億萬富豪。(Kylie Jenner Instagram)

凱莉詹娜是美國著名真人騷電視名星、網絡紅人、模特兒及名媛。21歲的她打破同樣登上富豪榜的Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)紀錄,成為有史以來上榜的最年輕億萬富豪;朱克伯格當時躋身富豪榜年僅23歲。

凱莉詹娜在接受福布斯採訪時,表示她未曾期待過什麼:「我又不能預視將來。」「不過能上榜就如得到承認及讚賞一樣,我感到高興。」

凱莉詹娜與Travis Scott熱戀及火速結婚生子,成為2018年一時佳話。(路透社)

全家名星模特兒

凱莉詹娜一家幾乎都是名星或模特兒,包括母親Kris Jenner、姊姊Kendall Jenner、同母異父姊姊Kim Kardashian、Kourtney Kardashian和Khloe Kardashian。詹娜自少在鎂光燈下長大。

受家族影響,凱莉詹娜年僅10歲就開始走進名星事業,她首次在家人主演的真人騷《Keeping Up with the Kardashians》亮相即備受注目。凱莉詹娜14歲時與姊姊建立品牌Kendall & Kylie。2015年,凱莉詹娜創立自己的美妝品牌Kylie Cosmetics。

凱莉詹娜雖是家族中最年輕的一員,但已是最耀眼的新星。以Instagram為例,2018年她的帳戶跟隨者已高達1.2億人,超越她姊姊成為Instagram上最高人氣人物之一。

另一方面,凱莉詹娜亦因年輕母親而聞名。她與美國饒舌歌手Travis Scott相識後熱戀並在2017年火速成婚。2018年,年僅20的凱莉詹娜已育有一名小孩。

