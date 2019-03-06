「建築界諾貝爾奬」新得主磯崎新　第8名獲奬日本人

有「建築界諾貝爾奬」之稱的普里茨克建築奬（Pritzker Architecture Prize），周二（5日）宣布2019年得主為日本建築師磯崎新，他是第8名榮獲這個奬項的日本人。 他在全球各地設計逾100幢建築，包括四川成都建川博物館內的侵華日軍罪行館。

評委會讚揚87歲的磯崎新「在建築歷史和理論方面學識淵博，同時大膽創新，不會固步自封」，又指他致力培育年青建築師，「他所設計的建築物獨具一格、不斷變化、歷久常新，反映了他對建築意義的追求。」

磯崎新至今已為全球各地設計了逾100幢建築物，包括洛杉磯的當代藝術館（Museum of Contemporary Art）、巴塞羅那的聖喬治宮體育館（Palau Sant Jordi）、上海的喜瑪拉雅中心等。

被譽為「建築界諾貝爾奬」的普里茨克建築奬2019年得主為日本建築師磯崎新，他是第8名榮獲這個奬項的日本人。（美聯社）

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磯崎新的風格揉合了東西古今的各種元素，還隱含着他的幽默感。這位建築大師在1973至74年為家鄉九州大分縣設計富士見鄉村俱樂部（Fujimi Country Club），從高空鳥瞰俱樂部，會發現它的形狀就像問號一樣。原來這並非偶然，而是磯崎新在表達自己對高爾夫球熱潮的不解，他接受訪問時笑道：「客戶什麼也沒說。」

（紐約時報）