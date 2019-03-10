【311地震】8年過去　日本人未有忘記

2011年3月11日，日本東北發生強烈地震，海嘯衝擊沿岸城市造成嚴重傷亡，海嘯同時引發福島核危機，大批居民撤離家園。8年過去，破壞的傷痕逐漸遠去，但日本人不願鬆懈，繼續宣傳防災訊息未雨綢繆。

「從悔恨展望未來」，位於鳥之海公園在3月2日揭幕的紀念牌。第一條寫着：海嘯打不到荒濱只是幻想。（每日新聞）

宮城縣亘理町荒濱的鳥之海公園，在3月2日舉行了一個小儀式，為一塊紀念碑揭幕。紀念碑主題是「從悔恨展望未來」，牌上羅列5條當地居民的「悔恨」。第一條寫道───海嘯打不到荒濱只是幻想。

沒有莫名的安全 天災隨時降臨

1960年智利發生大地震，海嘯橫越太平洋衝擊日本，但因海嘯抵達日本時威力減退，荒濱地區未有受災，自此「海嘯打不到荒濱」在當地廣傳開來。2011年發生地震，很多居民堅信着「海嘯打不到荒濱」，未有跟隨指示避難，結果亘理町遭海嘯直接沖擊，當地306名死者中，超過大半來自荒濱地區。

此悔恨碑文目的是告訴世人，沒有莫名的安全，天災隨時降臨。

宮城縣石卷市的一條街，當年嚴重水浸遭受破壞的街道現已復修。（朝日電視）

8年前後今昔

日本朝日電視特意拍攝了一套特輯，展示8年前後受災地區的今昔。同一個地點當年與今天的變化，以下是一些短片的截圖，可按圖片放大。

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東京澀谷車站前的警告海報

除宮城縣的受災地區外，日本各地亦同樣展示着「不要忘記311」。東京澀谷車站前十字路口，一幢高樓大廈懸掛着一幅巨型海報。巨型海報由日本Yahoo提供，內容不是推薦搜索器，而是寫道：「我們沒有忘記，東日本大地震。」

「當時，岩手縣大船渡市觀察的海嘯最高高度為16.7米。倘若海嘯直擊澀谷，正好就是這高度。」廣告用紅底白字，醒目地顯示着「正好就是這高度」。16.7米是3層樓以上的高度，若海嘯直擊澀谷將帶來災難性破壞。

澀谷車站前十字路口的Yahoo廣告，紅色的字寫着若海嘯來襲，「正好就是這高度」。（網絡圖片）

澀谷車站前十字路口的Yahoo廣告，紅色的字寫着若海嘯來襲，「正好就是這高度」。（網絡圖片）

8年持續向人訴說故事

8年過去，除因核災關係未解除局部偏遠地區的封鎖外，不少城鄉市鎮的復修工程已差不多完成，地震及海嘯殘骸已被移除或重建。但日本人仍用盡方法希望把災難記憶保存下來，告訴世人防災的重要。

仲條富夫是其中一人，他是大地震海嘯的倖存者之一。71歲的仲條當年居住在千葉縣旭市，他最初對避難警報同樣不以為意，但當發現海嘯湧至後，想逃已太遲。他的家被海嘯直擊，仲條被海水沖走，在千鈎一髮之際他抓緊了街上一間店舖的窗框，成功撐了過來。但他的鄰居並沒有如此幸運，共13人在海嘯中喪生。

成功活下來的他，想把這段經歷及悔恨告訴世人。仲條自2011年起四出走訪各地，舉辦講座，講述防災的重要性。8年過去，當年情景歷歷在目：「那時快要溺水了，真的很害怕。能夠生存下來真是不可思議。」

雖然開講的次數減少，但他未有停下來：「要守護自己的性命，就是去避難。因為當災難真正發生時，事後才想這是『意料之外』，就太令人悲傷了。」「這是絕對不能忘記的，一定要把這放在心中才可。」

多賀城高校防災專門學科第一期畢業生，在3月1日舉行畢業禮。（仙台放送Youtube截圖）

學校新辦的「防災專門學科」

位於宮城縣多賀市的縣立多賀城高校在3月1日舉行畢業典禮。但他們與一般高校生不同，他們是多賀城高校3年前開辦防災專門學科的第一期畢業生。學生除學習一般科目外，還需學習防災知識。課堂除教授災害成因外，還會教導學生面對災難時如何處變不驚，及應對方法。

校長佐佐木克敬在頒授畢業證書時致辭：「相信大家都已從中學會了一般人不會經歷到的知識技能。在此衷心希望各位能邁出新的一步，走向光輝未來。」

不論是鄉鎮、首都城市、個人還是團體，日本人也未有鬆懈。311大地震帶來的教訓，繼續流傳並銘記着。