Kumamon不再是「酷MA萌」　政府順應民意改中文名為「熊本熊」

日本熊本縣的吉祥物Kumamon深入民心，雖然它的官方中文名是「酷MA萌」，但絕大部分華語使用者都會叫它做「熊本熊」，令銷售商品的商戶十分頭疼。 熊本政府終於在周四（7日）宣布，計劃把Kumamon的正式中文名改為「熊本熊」。

熊本縣政府周四指，為顯示Kumamon「くまモン」是熊本的吉祥物，計劃更改Kumamon在中國大陸、香港和台灣等地區使用的中文名稱，從目前的「酷MA萌」改為「熊本熊」。

熊本縣已就「熊本熊」這一名稱申請註冊商標，預定3月19日開始改變叫法。目前使用的「酷MA萌」與日語發音相似，有帥氣與可愛的含義。

熊本政府周一（4日）表示，Kumamon的商品2018年在日本國內外銷售額至少達到1505億日圓（約106億港元），連續7年創新高。

吉祥物受歡迎，但擁躉一直拒抗官方中文名稱「酷MA萌」，只叫它做「熊本熊」，令商戶煩惱，因此現時出口商品以其英文名Kumamon行銷。

日本在2010年後開始積極以地方為本創造地區特色，全國各地陸續發展自己的吉祥物，最終以熊本熊成為最傑出的代表。熊本熊在中國一樣大有吸引力，吸引遊客前往九州旅行。（視覺中國）

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（共同社）