【印巴衝突】「假新聞」成衝突推手　網絡時代真相何價？

印度與巴基斯坦過去一周衝突持續，印軍越境轟炸巴國境內的恐怖組織，巴軍則擊落兩架印軍戰機以示回敬，兩國的軍事衝突引起全球關注。雖然兩國開始出現息事寧人的趨勢，但背後兩國的角力顯然尚未完結，兩地民眾亦仍在衝突的迷霧中。 兩國關係緊張，網上卻更充斥不少謠言及真假夾雜的「假新聞」，成為近期局勢不可或缺的推手。有分析更質疑，這些「假新聞」可能是由有關當局發布，以達成政治目的。在這個人人都可以發放未經查證消息的「後真相時代」，作為受眾的我們又如何能更有智慧地消化訊息，而不是被拖着鼻子走？

印巴衝突：巴基斯坦示威者抗議印度空襲，手持海報批評印度總理莫迪是恐怖份子。（美聯社）

兩國在死傷人數、擊落戰機等消息之間互相拉鋸，一些似是而非的「假新聞」及假消息同時在互聯網流傳。不少媒體都對此持保留態度，亦有人抱住「寧可信其有，不可信其無」的心態散播這些消息，不知就裏推波助瀾，為印巴衝突助燃。以下是其中兩個例子：

印度擊斃大量武裝人員？

事態始於2月14日印控克什米爾地區發生一宗針對印方警隊的恐怖襲擊，造成至少40人死亡，武裝組織「穆罕穆德軍」（Jaish-e-Mohammad）承認責任。印度上周二（2月26日）越境轟炸巴控克什米爾巴拉果德（Balakot）一處山區，並宣稱「擊斃大量武裝人員」。

各界對印度的講法抱有質疑之時，當地社交網絡流傳一段據稱是印度戰機當日空襲的影片，India Today等國內新聞網絡亦紛紛轉載。及後有媒體發現，有關片段早在2017年首次發布，與今次空襲無關。巴基斯坦及後更公開巴拉果德照片，指該區並無太大傷害。但種種消息，已讓印巴緊張關係無法降溫。

India Today等媒體轉載片段，惟及後被發現片段與今次空襲無關：

印巴衝突：印度控制的喀什米爾地區2月14日發生自殺式襲擊，至少44名中央後備警察部隊士兵死亡。（路透社）

印巴​戰機被擊落？

巴基斯坦亦不甘示弱，隨亦指摘印軍侵略主權，並在後續行動聲稱「擊落兩架印度戰機」，俘虜一名印軍飛行員。巴基斯坦廣播電台（Radio Pakistan）其後公布被俘虜印度戰機機師的照片和影片。同日，幾段機師陸後被巴國平民毆打的影片在Twitter瘋傳，引起印巴兩國網民對罵。印度媒體更批評短片是巴國威迫之下拍攝。

巴基斯坦媒體隨後公布印度戰機殘骸圖片，惟及後被踢爆有關「證據」是舊相片，與今次事件無關。印度周三（2月27日）承認損失一架米格—21戰機；印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）則指印度擊落一架巴方F-16戰機，並發布殘骸影片，惟影片真偽受到質疑。

印巴衝突：印度一架米格-21戰鬥機在喀什米爾地區墜毀，巴方指其擊落兩架印度軍機，印方承認損失一架米格-21戰機。（視覺中國）

印巴政府試圖從「假新聞」得益

分析相信，雙方政府在衝突中僅散布對己方有利的消息或「假新聞」，對不利之事則轉移視線或沉默不作回應，務求在「戰爭迷霧」中手執「風向」的主導權。這些「假新聞」絕非無的放矢，亦非無緣無故出現在網絡，而是有其政治任務：對內增強民族主義，對外詆毀敵人。但實際上這些「假新聞」究竟為兩國領導人帶來甚麼好處？

印度將在2019年4月至5月舉行全國大選，莫迪（Narendra Modi）和其印度人民黨謀求在大選中保住多數黨的地位，在是次衝突中採強硬姿態，不但能贏得政治本錢，亦可得到國內民族主義者支持。

巴基斯坦方面，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在事件中顯得較為「體面」，更迅速釋放戰俘助局勢降溫，為他在國際社會贏取掌聲。

印巴衝突：印巴雙方上周五在邊境城市瓦格赫（Wagah）進行正式移交機師阿比南丹（左）。（美聯社）

回顧近期衝突，有改圖被認為是真實相片，有真實相片卻被認為是改圖……陷入「戰爭迷霧」的民眾似乎不易、亦不願捉到「真相」，成為容易被煽動的一群。

當網絡已與我們不可分割，當社交媒體已植根於全球文化，資訊可謂唾手可得，居心叵測的造謠者亦更容易讓「假新聞」迅速傳播。在這個網絡時代，「求真」、「求驗」的已不僅是傳媒的事，亦是普羅大眾的事。若大家仍抱住「我反正信了」的心態，輕易相信種種「事實陳述」，只會淪為「假新聞」的幫兇，離真相愈來愈遠。

（綜合報道）