達文西逝世500周年《蒙娜萬娜》之謎待解　法專家：或為大師真跡

法國康德博物館（Condé Museum）周一（4日）表示，一幅與名畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）相似的炭筆裸女素描《蒙娜萬娜》（Monna Vanna），很可能是文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）的真跡。外界又稱此畫作為「裸體蒙娜麗莎」（Nude Mona Lisa）。

巴黎北方尚蒂伊堡（château of Chantilly）的康德博物館（Condé Museum）自1862年起收藏這幅《蒙娜萬娜》。這幅畫作外界稱之為「裸體蒙娜麗莎」（Nude Mona Lisa），藝術界一直相信它是達文西學生所畫。

2019年是達文西逝世500周年，因此專家決定仔細研究它是否真的出自這位大師筆下。

顯微鏡檢查發現，作畫者從左上角開始畫到右下角並完成作品，因此很可能是名左撇子，而達文西正是左撇子。另外，它的畫作技巧，以及畫中人手臂姿態與《蒙娜麗莎》幾乎一樣，都是採用暈塗法（sfumato），透過調和色彩來讓輪廓變得模糊。

康德博物館研究人員德爾迪克（Mathieu Deldicque）表示，「素描的質素極高，是出自偉大畫家之手，達文西很可能畫了這幅素描的一大部分。」不過他也同時指出，對於它是否肯定出現大師之手仍需保持謹慎。他承認，專家不能「絕對肯定（是達文西畫的），而我們可能永遠都無法做到。」

羅浮宮文物保存專家莫坦（Bruno Mottin）較早時亦指出，《蒙娜萬娜》是介乎於15世紀末16世紀初的作品，跟達文西的在世時間吻合。

《蒙娜萬娜》從人物姿態到作畫技巧都與名畫《蒙娜麗莎》十分相似，專家認為它很可能也是達文西真跡。（Twitter）

達文西的「招牌」暈塗法（Sfumato）透過調和色彩來讓輪廓變得模糊柔和，《蒙娜麗莎》正是採用這用畫法繪製而成的代表畫作。（視覺中國）

（綜合報道）