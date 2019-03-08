愛因斯坦論文手稿消失的一頁重現　有望解開「統一場論」謎團

以色列耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University）周三（6日）公布110份物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）的珍貴手稿，手稿大多是他在1940年代晚期的手寫算式，或是與其他人討論科學及個人問題的信件。 而最令校方驚喜的是，愛因斯坦1930年「統一場論」（unified field theory）論文附錄中消失的一頁竟然就夾在其中，令學術界有望解開多年謎團。

校方在兩周前獲贈這批手稿，它們本來在美國北卡羅來納州（North Carolina）醫生伯杰（Gary Berger）的愛因斯坦私人收藏中，後來芝加哥克朗古德曼基金會（Crown-Goodman Foundation）出錢將手稿買下，再捐贈給希伯來大學。

希伯來大學愛因斯坦文獻庫主任古特弗羅因德（Hanoch Gutfreund）表示，該論文共有8頁附錄，「我們都有副本，但其中一頁遺失了，而那是個問題，那是塊拼圖。我們又驚又喜，原來那一頁就在這裏，它就和新資料在一起」；希伯來大學則在聲明中稱，「這篇論文是愛因斯坦試圖把各種自然力量統合為單一理論的諸多嘗試之一，他生命最後30年的心力都投注在這裏。」

愛因斯坦於1955年辭世，遺囑表明將文獻交由希伯來大學收藏。希伯來大學愛因斯坦文獻庫館長格羅斯（Roni Grosz）表示，館內收藏的愛因斯坦文件多達8.2萬份，數量居全球之冠。

（綜合報道）