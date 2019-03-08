紐約中餐館爆10人群毆　為搶蟹腳起爭執雙方親友大混戰

美國紐約皇后區（Queens）一家中式自助餐廳有兩人因爭奪蟹腳而大打出手，雙方親友隨之加入混戰，以拳頭互毆及掌摑對方。

事發於2月23日晚上7時左右，紐約皇后區一家中式自助餐廳發生群毆。目擊者布朗（Donna Brown）拍下過程，片段中可聽到她說：「他們在為蟹腳打架！」、「我從沒見過這麼蠢的事，為了食物打架，天啊真瘋狂。」、「這是我看過最有動感的電影，太難以置信。現在我們沒法出去拿食物了。」

其中一名自稱「克里斯蒂娜」（Christine）的39歲當事人向傳媒表示，10歲兒子在排隊拿蟹腳時被一名女人「用臀部撞開」，所以她請對方不要推撞兒子，沒想到對方母親走過來說：「你們已經拿了兩次。」克里斯蒂娜說：「他只有10歲，再拿6、7隻（蟹腳）我們就會離開。」對方轉身走開，撇下一句「白種賤女以為自己有特權」，雙方親友隨即尖叫着打起上來。克里斯蒂娜又表示，混戰結束後她滿頸是血，全身到處瘀傷，還被人扯掉一大束頭髮。

以下是民眾在現場拍攝的片段，可見涉事雙方先是爭執，後來動武：

餐廳的陳姓經理指，涉事的兩個家庭一共有23人，包括小孩。部分人參與打鬥。他又說，蟹腳是搶手食物，每次從廚房端出來都在一兩分鐘內被拿光，而這已非首次有顧客因此大打出手。

警察到場時涉事顧客已經離開，警方表示正通緝參與打鬥的10人，暫時未有人被捕。

無獨有偶，阿拉巴馬州近日也發生同類事件，一名非裔女子和一名白人男子為搶蟹腳而打鬥，兩人甚至拿着夾食物的鐵夾「劍擊」，最後一同被捕。

（綜合報道）