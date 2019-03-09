Barbie慶祝60大壽推「大坂直美」公仔　人氣歷久不衰因與時並進？

「玩Barbie公仔」相信是不少女孩童年時的活動，周六（9日）正值Barbie（芭比）誕生60周年紀念，生產商近日也宣布推出多個特別款、以「模範女性」為主題的Barbie公仔，包括日本網球手大坂直美、德國單車手福格爾（Kristina Vogel）等。 這個娃娃過去不時捲入爭議，如遭批評設計有性別定型之嫌等，但依舊風靡全球多年，到底是如何成為玩具店的銷售保證？

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想像未來

Barbie的原名是Barbara Millicent 'Barbie' Roberts，由玩具生產商美泰（Mattel）創辦人漢德勒（Ruth Handler）安排在1959年3月9日的紐約玩具展首度登場，原本只是讓兒童為Barbie更換不同服飾，想像自己長大的模樣－護士、時裝雜誌編輯、空中服務員等。產品推出後大受歡迎，到了現在，平均每分鐘就售出100個Barbie，每年的銷售量更達5800萬個，可謂非常驚人。

Barbie在1959年3月9日首度亮相，至今依然在玩具界擁有崇高地位。（美聯社）

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「無敵」身材惹批評

即使Barbie反映成功女性的形象，她的「人生」並非一帆風順。其中一個爭議正是她的外形：擁有過份苗條身形的白人女性。如果將她的身形按比例與真人比較，她的腰圍只有21吋、30吋臀圍，因此惹來不少批評。

美泰一直研究方法，希望令產品邁向多元化，包括在推出黑人及拉丁女性的版本，並在2016年引入三種不同身型的Barbie公仔。除了外形上的改變，Barbie亦因應社會文化「變身」，例如在2017年以美國奧運劍擊手穆罕默德（Ibtihaj Muhammad）為題材，首次推出穿穆斯林頭巾（hijabi）的Barbie公仔。

美泰也在2月發售的產品加入坐輪椅和戴上義肢的Barbie公仔。雖然該公司早在1997年曾為Barbie帶來一位坐輪椅的朋友Becky，但後者的輪椅太大而無法進入Barbie的「夢幻屋」（Dreamhouse），結果該系列被叫停，直到最近才有翻生機會。該公司的高級副總裁麥克禮特（Lisa McKnight）表示，Barbie系列將一直進化，反映不同類型的女性。

美泰2019年推出6款職業Barbie，分別為太空人、機師、運動員、記者、政治人物及消防員，以此希望提升女性在這些職業的地位。（美聯社）

Barbie與國際婦女節

時至今日，Barbie的職業已經多達200項，她比美國太空人岩士唐（Neil Armstrong）更早「登月」，亦比美國前國務卿希拉里（Hilary Clinton）「搶先」出馬競選總統。

Barbie的出生日正值三‧八國際婦女節翌日，因此美泰2019年決定推出20款「模範女性」的Barbie公仔，表揚她們對年輕人的影響力，其中一款造型就是以網壇一姐大坂直美（Naomi Osaka）為對象。

國際婦女節一直為女性爭取權益，其中職場平等更是重點，美泰亦利用這一點，推出運動員、政治人物、記者等6種職業的Barbie，希望藉此反映女性在這些職業的地位不足的問題。

網球壇一姐大坂直美獲選為Barbie「英雌」（Sheroes）系列之一，表揚她為年輕女性帶來正面影響。（路透社）

殺入網上世界做KOL

除了不斷推出新產品，Barbie在媒體的曝光率同樣非常高，她曾經「主演」接近40套卡通和Netflix劇集，更將開拍真人版電影，由「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演。Barbie亦成為20世紀最有名的藝術家之一，普普藝術（Pop Art）的象徵人物安迪華荷（Andy Warhol）畫筆下作品，足證她的地位備受推崇。

現在網上「KOL」橫行，Barbie亦把握機會在Instagram和YouTube設立帳號，向過百萬追隨者分享時裝心得。即使有批評指這兩個平台的Barbie都是苗條白人，但大家始終不可忘記Barbie面世的初心：想像不同類型的將來。

真人版《Barbie》電影將由瑪歌羅比主演。（網上圖片）

（綜合報道）