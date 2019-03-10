日本男子名叫「王子殿下」　18年後不堪尷尬決定改名

所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，日本一名叫「赤池王子樣」的男子終於抵受不了生活煎熬，在他就讀高三、18歲成年後決定更改名字。赤池把改名經歷在網上分享，同時呼籲家長別再替自己的孩子亂改名，影響孩子成長。

赤池在網上上載正式獲許可的更名通知書，把自己的名字由「赤池王子樣」改名為「赤池肇」。（Twitter截圖）

一名居住在日本山梨的男子，上周四（7日）在Twitter上分享了一幅從家庭裁判所頒下的正式通知書照片，並興奮地叫喊着───終於成功改名啦！

廣播「王子殿下」尷尬不已

男子原名「赤池王子樣」，「王子樣」在中文就是「王子殿下」的意思。雖然名字聽上去很酷，但卻讓他長年成為被嘲弄對象，在學校自我介紹時不在話下，在醫院、市政府等公共場所廣播叫喊名字時，更是令赤池尷尬不已。

赤池因取了這名字在生活小區頗為有名，據悉有鄰居會特意廣傳他的照片，讓更多人認識他。

結果在今年18歲生日後，赤池決定在進入大學前要為自己改名。在說服當年要為兒子取一個「獨一無二名字」的母親後，與僧侶商談決定取名「赤池肇」。肇日語發音「はじめ」，與「開始」同音，意味「獲得新生，重新開始」。

日本有電視節目曾以這類「閃亮名字」作主題，如這位名為「大熊貓」的小孩。平成22年即2010年，9年後不知這位大熊貓生活過得怎麼樣。（網絡圖片）

呼籲家長別替孩子亂改「閃亮名字」

日本對這類改壞名的名字有統一稱呼「閃亮名字」（キラキラネーム），意思是這類名字惹人注目。但如此惹人注目，一般只會換來當事人遭嘲弄或尷尬，長遠或影響生活及成長。保健所雖然會建議家長別為孩子改太奇怪的名字，但終究會順從父母主意，「王子殿下」就是其中一例。

雖然當事人可以提出更名要求，但法例僅容許當事人年滿18歲，並在合理理由支持下，經家庭裁判所承認才可正式改名。意味不是所有改壞名的人都一定能更名，他們的名字很可能會就此背負一輩子。

赤池在網上呼籲，為避免自己的孩子遭遇不必要的成名或嘲弄，希望家長別再為自己的孩子亂改名。