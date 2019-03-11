【311地震】8年過去　重啟核電後日本能源的今天

東日本311大地震，海嘯引發福島核事故，為世界帶來衝擊。8年過去，日本因電力需求重啟部分核電站，同時發展火力發電填補需要。世界整體核能需求正在下降，但在可再生能源或新技術得以運用前，日本如何在安全及環保上取捨？

日本福島核電站附近，用作儲存經核輻射污染的海水儲存庫。（路透社）

2011年311大地震過後，日本所有核電站曾一度暫停運作，但基於用電需要，部分反應堆自2015年陸續重開。一些較新型的反應堆正等待審查，舊型的陸續拆卸。截至2019年2月，日本全國60座核反應堆有9個正在運作。

世界核能需求持續下降

福島核事故的源頭福島第一核電站，4個受到不同損傷的反應堆仍處於保護狀態，有關部門正嘗試取出溶毀核心，才能進入廢爐程序。今天福島相關的清理作業仍在進行，受事故影響地區仍然封鎖無法進入。

核能比傳統火力發電效能大，污染排放少───除製造輻射副產物外，一度被譽為是未來能源的主人翁。但福島核事故讓公眾對核能安全產生疑慮，影響全球核電發展。

根據國際原子能機構（IAEA）指出，全球核能需求正在下降，核設施會在2030年減少超過10%。這乍看似乎是好事，但世界發展步伐不會停下，城市需要電量一直增加，核能發電下降需要替代方案。

日本自311大地震後，對天然氣需求急增，發電比例亦向天然氣傾斜。（視覺中國）

日本燃煤發電仍維持約三成左右，因核事故的影響令日本不得不維持燃煤發電需要。（視覺中國）

天然氣發電大增 燃煤發電維持相當比例

2011年福島核事故後，因全國核電暫停運作，各地火力發電站急需重開。根據日本經濟產業省數字，截至2011年地震發生前日本核能佔全國發電總量約25%，但地震後急降至1%以下，現時即使部分反應堆重新投入運作，但核能發電總量只佔整體的2%左右。

餘下的電力均由各種火力發電站彌補，其中使用最多的是天然氣發電。2011年地震發生前天然氣發電比例為全國發電總量的29%，現時已大增至40%以上。燃煤發電比例亦由原來的28%微增至約33%。

火力發電雖然成本較低，且供給穩定，但存在污染問題。即使日本如何使用過濾設備，燃燒化石發電必然產生二氧化碳，排放大量温室氣體。

根據經產省介紹，日本仍保留一定比例燃煤發電是因為煤價格相對便宜穩定，風險管理較容易。而天然氣發電比例大幅上升，是為彌補核能發電量下降需要。

日本缺乏大幅面積平原提供太陽能或風力發電，使發電成本價格居高不下。（路透社）

加大可再生能源應用

日本明白核能的危險，亦希望擺脫對火力發電的依賴，但在可再生能源發展上仍處於初步階段。雖然可再生能源，包括水力發電的比例由2011年地震發生前的9.5%升至最近的15%，總合比例依然偏低。

使用可再生能源的最大障礙來自成本，日本沒有太多廣闊的平原用作太陽能及風力發電，導致發電成本遠較其他的高。

然而，根據國際可再生能源機構數字，中國及印度近年開始投入資源研發可再生能源後，部分可再生能源如太陽能發電成本已較10年前大幅下降。未來日本在恢復部分核能發電的同時，相信會在可再生能源上投放更多資源，平衡需要。