「在以往，贈送福島的水蜜桃是一種祝福，可惜，如今不再了。」一位福島市政府官員慨歎。當地人都形容，有關福島的負面傳言是繼地震、海嘯、核事故之後的「第四重災害」。這種負面標籤比起家破人亡、流離失所，其傷害同樣深遠。官員的這句話彷彿道出了福島人的痛。東日本大地震轉眼已過八年，新房子、新校舍都重建起來了，但他們的生活重回正軌了嗎？ 記者與菲律賓、印尼及杜拜三地記者於2月底至3月初在東京採訪了多個政府部門，並走訪了福島縣多個地點，包括當日受災嚴重的飯館村、相馬市、魚市場等，了解災後八年的恢復狀況。 文、攝：毛詠琪

2011年3月11日，日本宮城縣對開海域發生九級強烈地震，這次地震的強度及破壞程度被喻為是千年一遇，引發巨大海嘯，吞沒了東北部沿岸多處城鎮。福島第一核電站在地震及海嘯雙重夾擊下，核電站內三個反應堆爐心熔毁，是繼1986年前蘇聯切爾諾貝爾核電站之後，史上第二次屬於國際核事件分級表（INES）最高的第七級。

日本政府於2012年2月成立復興廳，計劃在十年內專責災後社會重建及復興工作。復興廳將於2021年3月結束其歷史任務，那麼，相關工作又完成多少？復興廳提供的數據顯示，2011年3月全國災難中疏散的總人數為47萬，到今年1月仍有約52,731人被疏散，當中約40,000人來自福島。目前仍有約5,000人居住於臨時房屋，大多是福島居民。

福島縣可謂有如其名的一片福地，臨海的地理位置，漁獲海產豐富，盛產稻米，也出產頂級的日本清酒。然而，突如其來的地震、海嘯與核災重創了整個地區，全縣的死亡人數達4,088人，造成公共設施及漁農產業損失達5,994億日圓（約421億港元），全縣摧毁及受損民房共95,000間。記者走訪該縣期間，沿路仍可看見零星的臨時房屋區。

記者在福島縣途經一處臨時房屋區。

復興廳參事官山崎文夫表示，政府持續在幾個受災縣為災民重建家園，包括把18,000戶房屋遷至高地，新建三萬間公共房屋，預計可於今年3月全部完成。部分疏散人士仍居住於臨時房屋，亦有受核災影響的福島居民被安置到公共房屋或私人民房，硬件重建工程完成後，政府下一步將繼續建構社區。

山崎表示：「餘下居住於臨時房屋的人，有的是工匠，他們都希望待其他疏散者的家園都重建好才搬回去。這些人當中較多都是年長男性，有些在災難中喪偶或喪子，未能從傷痛中復元過來，所以久久未遷出臨時房屋。」

根據復興廳的簡報，現時福島第一核電站80公里範圍內，空氣中所含輻射量比2011年11月下降約74%，但部分地區的輻射量仍然偏高，圍繞核電站約370平方公里的面積仍為疏散區域（遠至距離核電站20公里左右），人們即使能進入區域亦不得逗留過夜，部分區域在未來的一段長時間都不能解禁。不過，目前的疏散區域只佔全縣面積2.7%，所以，逾97%的福島居民已能重過正常生活。

相馬市為2011年海嘯重災區之一，現今市貌已經恢復。

當局提供2018年11月的最新數據顯示，福島縣主要城市的輻射量已回降至每小時0.04至0.14微希（μSv/h）不等，跟全球多個大城市無異。記者於距離核電站半徑大約40公里的飯館村學校，看到校園內豎立的輻射水平測量儀，錄得輻射量為每小時0.112微希。

在福島縣內，我們的汽車途經一些地方，可見到一袋袋黑膠袋裝着核污土存放於臨時設施中。福島縣政府官員講解八年來的除污工作進度，包括挖走地面五厘米的土壤及洗刮樹皮，各市政府完成處理300萬噸核污土，核電站一帶的疏散區則繼續由中央政府負責清理。

問及當局如何處理這些核污土，福島縣生活環境部國際課主幹大島康範表示，核污土會分為高劑量及低劑量，低劑量的核污土會儲存於臨時設施三十年，受到縣政府嚴格監控，待輻射量自然消退再另行處置，高劑量的核污土則會送到縣外的設施永久儲存。除污工作使住宅區及學校的輻射量分別下降了42%及55%，在民眾聚居的城鎮及用以耕作的農地都已清理，使輻射量回降至安全水平。但福島政府官員亦直言，那些無人居住的叢林地區並不在清理範圍之內，只能等待三十年的半衰期讓核輻射自然消散。

記者進入驗測食品的實驗室前，也須接受輻射檢測。

目前，福島縣內兩座核電站已經停止運作，然而第一核電站的三個反應堆中燃料仍有待取出。記者問及當地是否有反核電站的聲音或示威，官員表示福島縣政府的立場是要求核電站撤出當地，但這需要由中央政府決定。

了解檢測過程 每包米都檢驗

福島縣本身是農業縣，四野盡是農田，向日本國內以及海外輸出大量農產品，在2010年該縣的大米產量是全國第四，於夏季當造的水蜜桃產量更是全國第二。縱使縣內農地的除污工作已經完成，但「核污染」的標籤卻非一朝一夕就能撤除。福島官員都遺憾地表示，即使日本國內亦未完全重新接受福島產品，大約一成消費者不欲購買。

所以，重建消費者的食安信心是福島縣政府的重點任務。這次，記者也參觀了福島縣農業綜合中心，了解他們對農林水產品的放射性物質檢測工作。安全農業推進部部長草野憲二引領我們進入中心，這座以木與玻璃搭建的建築在地震過後，支撐木架的鋼枝彎曲，旁邊的禮堂曾是災後臨時庇護所。

「我在福島出生及長大，感到很幸運，因為我能食到這樣美味的水蜜桃。去年8月，一位澳洲記者來到品嘗，吃後感到萬分喜悅。」草野憲二指出，該中心自2011年核災爆發之後到今年1月底，檢測逾21.5萬件福島的農林水產樣本，每種推出市面的產品都會經檢測，大米更是每包都經檢驗。在進入實驗室參觀前，記者需要經過輻射量檢查，身穿保護衣物的人員負責把每項樣本剁碎至五毫米大小，鋪平於容器內，再放入鍺半導體檢測儀裏檢測，實驗室擁有11台檢測儀，每日共檢測150項食品樣本。

福島大米及蔬果的總出口量在核災爆發後一年間暴跌98%。隨着該縣漸漸恢復過來，2018年4至10月合共10,144項農林水產品測試之中，只有一個野菜及野菌類樣本，以及三個淡水魚樣本出現超標情況。

綜觀2018年全日本檢測結果，僅0.07%食物樣本驗出放射性物質超標，主要是野味和野生山菜及蘑菇，海產及養殖蘑菇亦有零星的超標個案，但牛肉及其他水果、蔬菜均連續六年再沒發現超標個案。災後八年，日本政府渴望以科學檢測數據重拾消費者信心，說服其他國家放寬進口限制。

福島擁有廣闊的海邊，海產豐富。

在核災爆發之前，香港是福島食品的最大進口地，佔該縣農產品總出口達八成。香港政府去年7月調整了千葉、群馬、茨城、栃木四個縣的進口限制，但對福島縣仍維持限制，現時只容許附有輻射證明書的肉類、蛋類及水產進口，水果、蔬菜、奶類及奶粉依然全面禁止進口，暫未有進一步放寬迹象。近年愈來愈多國家放寬對福島食品的進口禁令，尤其是東南亞國家，馬來西亞成了福島大米的大買家，泰國及印尼於2016年起，亦成為首批重新進口福島水蜜桃的國家。

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《災後八年 福島重生》。

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