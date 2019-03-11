【走訪福島‧二】海嘯災區相馬市　魚市場熱鬧背後難題待解

「在以往，贈送福島的水蜜桃是一種祝福，可惜，如今不再了。」一位福島市政府官員慨歎。當地人都形容，有關福島的負面傳言是繼地震、海嘯、核事故之後的「第四重災害」。這種負面標籤比起家破人亡、流離失所，其傷害同樣深遠。官員的這句話彷彿道出了福島人的痛。東日本大地震轉眼已過八年，新房子、新校舍都重建起來了，但他們的生活重回正軌了嗎？ 記者與菲律賓、印尼及杜拜三地記者於2月底至3月初在東京採訪了多個政府部門，並走訪了福島縣多個地點，包括當日受災嚴重的飯館村、相馬市、魚市場等，了解災後八年的恢復狀況。 文、攝：毛詠琪

漁民忙錄地把拍魚獲分到桶子裏。(毛詠琪攝)

隨着福島核災的影響逐漸減淡，加上政府日以繼夜的除污工作，福島在食品輸出方面有所起色。近年愈來愈多國家放寬對福島食品的進口禁令，尤其是東南亞國家，馬來西亞成了福島大米的大買家，泰國及印尼於2016年起，亦成為首批重新進口福島水蜜桃的國家。有東南亞國家大手購入食品，使福島縣的農林水產品出口量於2017年創下新高，對於福島農民是一大鼓舞，不過海產捕魚業的復蘇情況顯得較為緩慢。

位於福島第一核電站以北約四十多公里的沿岸城市相馬市，在2011年受到海嘯正面襲擊，沿岸一帶變得滿目瘡痍。八年過去，相馬市內已恢復重建，與其他城市無異，惟市面比較冷清，現時人口約35,000人，比起災前2010年少約2,800人。

我們在清早驅車前往相馬市的漁港，相馬原釜魚市場是海嘯後全新興建，漁民熙熙攘攘把各類漁獲分放到一個個藍色、黃色的膠盤準備拍賣，一聲號令開始拍賣，漁獲一盤接一盤上磅記錄，完成交易。

漁民會把細小而售不出的魚獲拋出，不少海鷗在岸邊等候開餐。(毛詠琪攝)

不過，熱鬧又繁忙的景象不足以說明一切，因現階段福島只進行小規模的試驗性捕魚。我們在市場遇見一位退休漁民，他的兒子繼承了父業。他說這裏的魚優質肥美，但現在人們都不相信福島的海產，漁獲只能低價賤賣，令人惋惜。

為了恢復當地漁業聲譽，福島縣於相馬市沿岸成立水產資源研究所，並於今年初落成啟用。副所長兼種苗研究部長川田曉帶我們參觀魚苗養殖場，他們正養殖比目魚。他說，受到核輻射負面傳聞影響，漁民出海打魚的意欲低迷，而且漁獲滯銷，造成浪費，設立這個養殖場可收集他們打撈回來的魚苗作人工飼養。

雖然只是試驗性捕魚階段，但拍賣開始後，場面依然相當熱鬧。(毛詠琪攝)

福島第一核電站發生事故之後，一度有放射性污水流入大海，此後，網上不時流傳畸形海洋生物的照片。當地政府形容這些都是虛假的惡意傳言，而且過去八年一直監察核電站70公里範圍海域的輻射量。從研究所得數據，可見福島海域的輻射（銫-134及銫-137）含量大幅回落至低於每公升1貝克（Bq/L）以下，但仍未回降至核災前低於每公升0.01貝克水平。

副所長兼種苗研究部長川田曉向我們展示十分細小的比目魚魚苖。（毛詠琪攝）

當局進行過五萬項水產樣本檢測，自2015年4月起再沒發現有魚類或貝類樣本輻射含量超標。可是，2017年的總捕魚量只有核災前的13%，可見要大眾和福島漁民回復信心的路途仍然漫長。日本政府於災後設立各部門及研究所，無疑是希望以科學數據及透明度，釋除公眾對輻射量及食物安全的疑慮，在八年之後對相關水平都有了示之於人的自信。

採訪手記 在相馬市的晚上，一個人走在寒冷的街頭，四處無人，感覺這裏不像居住了三萬人的城市。我在一條黑暗橫街找到晚飯的落腳點。小小木房子裏，只有一位老婆婆，我倆語言不通，幸好這裏只賣鰻魚飯，不懂日文的我「指指點點」，最後都能順利點餐。婆婆一邊為我烤鰻魚、切蔬菜，一邊跟我說話。然而，一句日文都聽不懂的我，只能用英文說自己來自香港，到福島採訪。她似乎聽得懂，繼續對我說日語。 當日的大地震、海嘯、核災一併毁了當地，難以想像，他們這八年是如何活過來呢？能夠在這裏安安樂樂享用晚餐，心裏感動。對着婆婆，沒法親口說出對福島人的支持，只能把鰻魚飯吃得乾乾淨淨，一粒米都不想浪費。

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《災後八年 福島重生》。

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