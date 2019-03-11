拍攝沙甸魚期間遭「鯨吞」　南非潛水攝影師險成鯨魚點心

拍攝鯊魚大家都知道很危險，因有隨時被襲擊的可能，但原來看似溫馴的鯨魚一樣會襲擊。南非一名專業攝影師在拍攝沙甸魚遷徙時，被旁邊的鯨魚「鯨吞」，差點成為點心。

事發於2月，攝影師申普夫（Rainer Schimpf）當時正與攝製隊在南非伊利沙白港（Port Elizabeth Harbour）外海拍攝沙甸魚如何逃避追捕。申普夫原想拍攝鯊魚、海豚和鯨魚等海洋生物如何利用群攻誘捕沙甸魚群，正想浮到上面時，突然眼前一黑。

「我當時即時知道是一條鯨魚叼住了我，身體覺得有壓迫感。」申普夫憶述道：「我想這條鯨魚是想把我拖下海底才把我放出來，所以我大口的吸了口氣。」

成功逃脫浮上水的申普夫並無大礙，但鯨魚差點把他當成點心讓他驚嚇不已，團隊很快就駛回岸上。（Youtube截圖）

事後申普夫在電視節目上分享他的經驗。（Youtube截圖）

把申普夫誤當成沙甸魚

把申普夫叼起的是一條布氏鯨（Bryde's whale），布氏鯨是一條體長可達15米的巨型鯨魚，深潛可達300米。相信當時鯨魚把申普夫當成是沙甸魚，所以一口吞下。幸鯨魚似乎發現吞錯了東西，即時張開了口讓申普夫逃脫。若申普夫被拖下水，恐怕凶多吉少。

整椿驚人事件被不遠處、同時正在拍攝的團隊發現。負責拍攝工作的托佩切爾（Heinz Toperczer）表示，拍攝動物25年來從未看過此事：「當時看見海上突然翻騰，就知道有事要發生，於是把相機對焦在申普夫身上。下一秒只見海豚跳出水面，然後鯨魚就從海底衝上來叼起了他。」

申普夫形容這是一個珍貴經驗：「我知道在鯨魚體內是什麼感覺，但不想再體驗第二次。」