【走訪福島・三】飯館村解封一年　新校舍等待孩子回來

距離核電站四十公里的飯館村是福島核災爆發後的疏散社區，去年春季才獲撤銷疏散令。飯館村中小學校在地震中受損，經歷六年復修，終於在去年4月重開。記者此行探訪了飯館村學校，了解學生重返校園的情況。

校園內一隅，放着全國各地送來的祝福紙鶴。（毛詠琪攝）

飯館村學校分別由小學部與初中部組成，三層的主校舍是共用，除了保健室和教員室，還有小學部課室，以及廚房與飯堂。新校舍建設得美侖美奐，校園一角擺放着一串串紙鶴，都是災後由全國各地送來的祝福。由於學校目前只有約六十多位學生，所以午膳時間小學生與初中生都濟濟一堂吃午飯。

學生自律分工打掃

飯後學生分工清理餐桌，有人負責收拾餐具，有人負責回收牛奶盒，然後開始午間清潔時段，每個課室由較年長的學生，帶着低年級學生，打掃抹桌，並有學生負責清潔洗手間和樓梯，難怪校舍一塵不染。記者不禁誇讚，學生從小培養自律及整潔習慣，教職員都顯得一臉自豪。

目前中小學師生合共只有百餘人，教職員解釋，該校本來於2013年建成，但飯館村在災後成為疏散區域，加上校舍於地震中受損，學生的家庭都遷往疏散區外的城市居住。部分學生在臨時校舍上課長達六年，有些學生隨家人遷居其他地方，如今只有15%學生回來上課。

飯後有打掃時段，學生在課室裏努力的又刷又抹。（毛詠琪攝）

學校三樓的走廊設有小展覽，展示臨時校舍的照片，以及學生對校舍的感想。老師說，這是為了讓大家了解及緊記那段日子。目前，校內大多數學生都不在飯館村居住，每天都要花約一小時車程才回到學校。跟我們聊天的小六生卷野陽菜與荒悠斗正是例子，他們說最喜歡搭校車上學看到福島的自然風景，而且會看見野豬和猴子。

卷野陽菜與荒悠斗跟記者聊天，以漢字寫下名字。（毛詠琪攝）

溫暖叮囑成為鼓勵

災後多次探訪福島的日皇明仁夫婦，在2013年7月22日造訪飯館村小學臨時校舍，教師阿部夕子當日會見日皇夫婦，至今仍印象深刻。「天皇囑咐我，『請照顧飯館村的孩子』。事後我跟同事都相擁痛哭。翌日，關於訪問的剪報成為我的珍藏。我們在災後受了很多苦，但每次憶起天皇溫暖的說話，就感到鼓勵。」

日皇明仁次子秋篠宮文仁夫婦於災後也曾探望飯館村學校。（毛詠琪攝）

不過，老師仍在等待學生回來。有教師指出，政府給予飯館村學校特別援助，所以老師數目比例遠高於一般中小學，他們都盼望着孩子重返校園。飯館村在災前有約6,000居民，但自去年春季解封後，如今回來的居民只有約1,000人。

記者於2月28日到訪學校，可見校園前庭位置豎立的檢驗站，顯示輻射水平為每小時0.112微希。其後於福島縣官方網站翻查了當日的輻射檢測數據，則見飯館村一帶的檢測站，有的是每小時0.3至0.4微希的輻射劑量（日本政府把每小時3.8微希或以上定為不安全，現時香港的平均輻射量為0.1至0.3微希，屬低水平）。每小時的定點輻射量數據，都可在網上查閱。

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《飯館村學校：等待孩子回來》。

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