澳10歲男孩想開航空公司寫信請教澳航CEO　驚喜收回覆獲邀見面

想創業但不知道如何開始？澳洲一名10歲男童選擇直接請教其他公司的行政總裁。 這名男孩最近「成立」了一間航空公司，但不知道如何着手經營，因此「膽粗粗」寫信給澳洲航空（Qantas）總裁喬伊斯（Alan Joyce）徵求建議，沒想到竟收到回信邀請他到澳航總部開會！

這封信的開頭，雅科（Alex Jacquot）以童稚的筆跡寫道：「我是雅科，一名10歲男孩（請認真對我），我想開一間航空公司。」後面提到，他創辦了航空公司「大洋洲快運」（Oceania Express），而且已經決定了採用的飛機型號、航班編號，以及飛機餐。

雅科表示聘請了幾名同學擔任財務總監、維修主管、機上服務主管等職位，不過有個問題：「現在是學校假期，我有更多時間工作，但我沒有東西要做，你可以告訴我應該做什麼嗎？」另外他又問：「你對創立航空公司有什麼建議嗎？我很想知道你的想法。」

澳洲航空在2015年被Airlineratings.com評為全球最安全的航空公司。（視覺中國）

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喬伊斯收到這名特別的「競爭者」來信後，回信表示「平時不會給競爭對手提供建議」，不過因為自己也曾是一個對飛機充滿好奇的小男孩，所以破例一次。他邀請雅科到澳航總部開會「交流心得」，還說會帶他參觀控制中心。

雅科接受電台訪問時說，收到回信後開心得在家裏歡呼狂奔了10分鐘，他的媽媽表示正等待澳航確認會面日期和時間。

（綜合報道）