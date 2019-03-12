【埃塞俄比亞空難】機師遺照曝光　同事淚別同僚　約睇波竟成永訣

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）起飛後不久墜機，機上157人全部罹難。駕駛涉事飛機的機師擁有極佳的飛行紀錄，他的一名同事表示，他們事發前曾約定要在周一（11日）一同觀看阿仙奴對曼聯的英超大戰，但如今二人陰陽相隔，約定永遠無法實現。

埃塞俄比亞空難：駕駛涉事飛機的29歲機師格塔丘（Yared Getachew）是埃航史上年輕的波音737機師之一。（Twitter）

駕駛涉事飛機的29歲機師格塔丘（Yared Getachew）是埃航史上年輕的波音737機師之一；航空公司聲明指，格塔丘飛行紀錄「極佳」，飛行時數逾8000小時，而出事飛機事前通過檢查，也沒有已知的技術問題。

格塔丘在起飛後表示遇到技術故障，並要求折返機場，不久客機就與控制塔失去聯絡，飛機之後證實在比紹夫圖（Bishoftu）一帶墜毀。埃塞俄比亞航空飛行員協會為格塔丘舉辦追思會，不少同事淚流滿面，對他的離世感到惋惜。

格塔丘的同事表示，大家曾約定好要一起看英超阿仙奴（Arsenal）對曼聯（Manchester United）的比賽，不過現在已經無法實現；亦有其他同事稱與格塔丘多次一同執飛客機，二人更曾是室友。

這位殉職機師生前技術良好，而出事飛機在2018年11月才交付，沒有已知技術問題，在政府部門及航空公司尚未發布宣難調查報告之前，一切仍是個謎。

（綜合報道）