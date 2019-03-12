出嫁前2周未婚夫被殺　美準新娘穿婚紗悼念「我好想和他一起」

待嫁新娘巴盧什（Sara Baluch）穿上象牙色雪紡婚紗，戴起頭紗，美麗動人，可惜她的未婚夫謝里菲（Mohammad Sharifi）永遠沒有機會看到，因為他在婚禮前2周被槍殺。

疑犯為200美元Xbox起殺機

22歲的巴盧什和24歲的謝里菲同為田納西大學查塔努加校區（University of Tennessee at Chattanooga）學生，後者只剩兩個月就畢業。

2月的時候，謝里菲打算出售自己的Xbox One遊戲機，並透過Facebook找到買家懷特（D’Marcus White）。他們2月19日在一個停車場交收時，懷特向謝里菲後背開槍，並搶去價值約200美元（約1569港元）的Xbox。謝里菲中槍不治，20歲的懷特則被控持械搶劫及謀殺。

第一個到達醫院的是未婚妻巴盧什，她到前台問謝里菲在哪間病房，職員卻說系統裏沒有他的名字。過了幾分鐘，一名護士告訴巴盧什，她的未婚夫已離開人世。

受到巨大打擊的巴盧什即時昏倒，醒來時只希望一切都是噩夢：「我們還有兩周就要結婚。我昨晚才見過他，剛剛見過他。」

護士扶着她來到謝里菲遺體前，巴盧什流淚憶述，未婚夫「安詳地躺在床上」，「這不公平，我對他說：『對不起，我沒有好好保護你。』他每天保護我，我卻沒有保護他。」

在這個原應是人生最快樂的日子，巴盧什跪在濡濕的草地上掩面痛哭。（美聯社）

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未婚妻：對不起，沒有保護你

他們原訂於周六（9日）結婚，巴盧什亦打算在當天穿起婚紗到墓前悼念，但周六突然狂風暴雨，她只好押後至周日（10日）來到墳前。

在這個原應是人生最快樂的日子，巴盧什跪在濡濕的草地上掩面痛哭：「我們應該在一起的」、「我們原本很快樂的。我好想和他一起，為什麼要我等待？」

離開時，巴盧什的母親將女兒的白色新娘頭紗換成黑紗。

謝里菲的父親莫森（Mohssen Sharifi）老淚縱橫地說，兒子非常孝順：「他總想讓我們高興，常常問我快樂嗎、過得好嗎。」他又提到，謝里菲為他處理財務、交稅，又教他新知識：「我現在沒法見他，沒法再問他：『我的兒啊，你對這件事怎麼想？』我該怎麼辦？」

（綜合報道）