阿爾及利亞民眾「和理非非」迫總統「跪低」　成功背後有何本錢？

阿爾及利亞自3月初爆發大型示威，反對82歲的總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）五度角逐總統之位，觸發數以十萬計人民上街表達訴求，是當地28年來最大規模的示威，規模較8年前的阿拉伯之春反政府示威還大。 遊行未有爆發暴力衝突，最後在「和平、理性、非暴力、非粗口」的情況下取得成功。布特弗利卡周一（11日）「跪低」，宣布放棄爭取連任，並將原定4月18日的總統選舉押後；總統府亦宣布2019年底前展開社會和經濟改革，並就草擬新憲法展開全民公投。今次有甚麼原因，促使民眾抗議成功？

2011年阿拉伯之春席捲世界，惟經歷過1988年街頭騷亂，以及1991年起長達十年內亂，阿爾及利亞人當時非常克制；不過面對油價下跌及經濟停滯等困局，布特弗利卡再次宣布參選的消息令當地民怨一觸即發。

阿爾及利亞近三分之二人口是30歲以下，社交媒體上的上街號召可謂一呼百應。這些示威者大部分都是內亂後出生的新一代，對那10年衝突並無印象，他們以鄰國的種種悲劇為鑑，希望以「和平」的方式表達訴求。

阿爾及利亞：數十年來，阿爾及利亞鮮有出現抗議活動，所以不少人起初都對當地今次示威持謹慎樂觀。（路透社）

全民團結的示威

數十年來，阿爾及利亞都由強大的安全和情報網控制，鮮有出現抗議活動，所以不少人起初都對今次示威持謹慎樂觀態度。然而，政府和各界的輕視或多或少造就這次成功。

民眾對自由的訴求由網絡湧到首都阿爾及爾（Algiers），這個運動以學生為主體，反對派、知識分子及工人階級等成千上萬人走上街頭響應。當政府已意識到這一點時已經太遲，無法「握殺於萌芽階段」的抗議活動已日漸擴大，並得到主流民意支持。

他們展現前所未有的團結，超越地域、世代、種族、黨派或政治界限，沒有「大台」，無人騎劫集會，亦無示威「阻礙社會經濟發展」之說，大家目標一致，槍口對準政權。

阿爾及利亞：當地警方施放催淚彈驅散民眾，惟並無演變成暴力衝突。（路透社）

警民合作和理非非​

當局試圖分裂示威活動，又警告會有外國勢力滲透。面對「你係鬼」或「收咗錢」的指控，這班年輕人確信身邊同路人，反斥政府誤導抹黑之餘，不忘叫喊「阿爾及利亞自由和民主」，及「和平，和平」口號，呼籲大家毋忘初衷。

當地不少民眾都視今次為和平表達訴求的活動，而非抗議，更在離開時收拾好自己帶來的垃圾。他們亦非與警方站在對立，強調「警察、軍隊和人民都是兄弟」。此情此境可能勾起不少香港人回憶，不過和平示好不能一廂情願，面對屠夫「講和平」好比自殺。幸而的是在催淚彈及小部分推撞下，場面未至於混亂，執法當局亦大致依法辦事，並無與鄰國蘇丹一樣動輒使用實彈，亦無發生暗角打人。

阿爾及利亞：總統布特弗利卡「跪低」只是第一步，當地人的路仍是道阻且長。（路透社）

新阿拉伯之春？

話說回來，這次「和理非非」的成功絕非其他地方可複製，畢竟大家的訴求及所面對的政權有所不同，但當中亦有不少值得參考的地方。其中之一就是當地人民「十年磨一劍」的決心和氣勢，成功迫使政權讓出一小步，反觀每年、每月、每周都可能有遊行的香港，在消耗民意過後不少訴求還是未能化作成果。

有媒體形容今次是當地的時隔8年後的「新阿拉伯之春」，惟阿當地人民在示威之初已拒絕與此相提並論，不希望出現「阿拉伯之春」的混亂和血腥。

阿爾及利亞人今次成功讓布特弗利卡「跪低」，但不排除只是政權的緩兵之計。國家仍受有關的政治集團、軍方領袖及財閥組成的利益集團所控制，相信阿爾及利亞軍方會在過渡期間扮演領導角色，亦意味阿爾及利亞人的抗爭仍是路阻且長。

（綜合報道）