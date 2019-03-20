【泰國大選】大選在即　你需要知道的10個關鍵字

泰國大選即將在3月24日舉行，大選將選出新的國會議員，並影響緊接的國會總理推舉。這次是泰國自2014年軍事政變後再度舉行的大選，是泰國一大重要事件。 以下是10個你需要知道與泰國選舉有關的各個關鍵字，包括大選關鍵人物和各種常見名詞，相信有助了解泰國即將舉行的大選。

巴育成立軍政府自2014年掌管至今，大選在多次延期後終決定在3月24日舉行。（視覺中國）

軍事政變

泰國經歷多次軍事政變，包括最近2014年的軍事政變。2014年支持及反政府的示威者衝突不斷，令國家陷入混亂。以陸軍總司令巴育為首的軍方決定發動政變，迫使泰國前總理英祿下台，以「恢復國家秩序」。

5年後的大選

軍事政變後巴育成立軍政府，臨時管治泰國。巴育最初承諾會盡快舉行大選，還政於民。但之後因各種理由，包括泰王普密蓬在2016年駕崩，導致大選一拖再拖，直到5年後的今天。

泰王普密蓬在2016年駕崩，泰國進入國喪期一年，大選亦因而延遲。（路透社）

眾議院500席與新總理

泰國實行內閣制，但經2017年修憲後，總理產生方法經國會參眾議院共同投票選出。因此這次大選以至新總理產生的方法是：先進行500席的眾議院選舉，再由當選的眾議院議員，連同軍方的全國維持和平秩序委員會推舉產生250名參議院議員，最後再由參眾議院共750名議員投票選出總理。

44個政黨 68名候選人

根據2017年修憲規定，泰國總理不再需要來自國會議員，所有非國會議員只要合乎資格都可成為總理候選人。同一政黨最多可推舉3人，因此今次大選共有44個大小政黨，共推舉68名候選人競逐總理寶座。

為泰黨（他信／紅衫軍）

為泰黨是泰國最大政黨，亦是這次的大選焦點。儘管前總理他信及其胞妹，前總理英祿已流亡海外，但影響力依然。根據最新民意調查，為泰黨的支持率較其他主要政黨高。

他信支持者主要集中在鄉村、泰國北部等的基層社區，因支持者集會時一般穿紅色外衣，因此亦稱之為「紅衫軍」。

為泰黨的支持者們。前總理他信兄妹雖已流亡，但所屬為泰黨仍獲最多人民支持。（路透社）

公民力量黨是因競選而新成立的政黨，該黨支持巴育，被視為軍政府的代表政黨。（Getty Images）

公民力量黨（巴育／軍政府）

巴育在這次大選中亦成為總理候選人。泰國軍政府部分平民閣員在2018年3月成立公民力量黨。巴育雖並非公民力量黨成員，但經公民力量黨卻推舉連任，因此公民力量黨可視為現屆軍政府的代表。

公民力量黨支持率現時維持第二或第三的位置，僅次於為泰黨，與泰國民主黨相約。

泰國民主黨（阿披實／黃衫軍）

泰國民主黨是泰國現時第二大政黨，民主黨支持主要來自城市、商人及知識份子，因過去活動均會穿上黃色外衣，因此亦稱之為「黃衫軍」。

民主黨推舉前總理阿披實再度角逐總理，整體支持率低於為泰黨，與公民力量黨相約。

泰國民主黨是另一股泰國政治重要勢力，民主黨主要受城市人及知識份子支持。（視覺中國）

未來前進黨是新建的政黨，由商人之子塔納通創立，政黨成功吸納年輕選民成為第四股重要勢力。（Getty Images）

未來前進黨（塔納通）

未來前進黨是2018年新創的政黨，現成為第四股重要勢力。政黨由39歲的塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）成立，他兼任該黨黨魁。塔納通父親是知名泰國高峰集團（Thai Summit Group）執行長，而塔納通本人亦曾是該集團的副董事。

未來前進黨提出積極改革，創造泰國新未來，並以年輕的塔納通形象吸引年輕選民支持。若塔納通成功當選，他將成為泰國史上最年輕的總理。未來前進黨支持率較其他3黨低。

泰王哇集拉隆功

哇集拉隆功在前泰王普密蓬駕崩後，登基成新泰王。不過與普密蓬相比較，哇集拉隆功在泰國形象較一般，但仍然是泰國的最高象徵。

泰國王室雖然表面不會參與政治，但外界一直指出泰國的軍事政變是經泰王的「默許授權」，泰王和軍方一直有密不可分的關係。因此泰國政治實質是由泰王、軍方、政府構成的三角關係。

泰國皇室名義上不會干政，但實際與政治息息相關，與軍方、政府構成三角關係。（Getty Images）

泰護國黨2月8日公布，烏汶叻公主將代其出選競逐總理一職，不過泰王哇集拉隆功當晚頒布皇室法令阻止，指皇室成員不應該參與政治，而且違反憲法。（視覺中國）

公主烏汶叻

烏汶叻是泰國長公主，哇集拉隆功的胞姊。她在2月宣布代表泰愛國黨出選，但隨即遭泰王反對，最後被取消資格。

烏汶叻公主參選消息引來全國哄動，烏汶叻雖已早在1992年與美國人結婚時捨棄皇室身份，但仍然受泰國人民愛戴。特別在她離婚返回泰國後擔任電視節目主持為人廣知，同時泰愛國黨被視為是親他信集團黨派，烏汶叻出選總理有望獲得相當支持。

分析指，因烏汶叻公主不可能最初沒有得到皇室的允許宣布參選，因此事後被拒參選，被認為是泰國皇室與軍政府或黨派出現分歧的跡象。