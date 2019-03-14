【圓周率日Pi Day】不止是白色情人節　3月14日也可這樣慶祝

3月14日除了是白色情人節、美國猶太裔物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）的生日、德國思想家馬克思（Karl Marx）的忌日，也是圓周率日（Pi Day）。 我們今天一打開Google首頁，便可看到Google Doodle已為圓周率日「變身」，慶祝圓周率日31周年。

圓周率是小學課程必定有的課題，它是一個數學常數，詮釋一個圓的周長與其直徑比率，近似值為3.1415926535897932384626。我們在計算時會通常會取小數點後兩位，也就是3.14。美國麻省理工學院在1988年率先提出將此日訂為「國家圓周率日」，直至2009年，美國眾議院才正式通過。

人們會這天下午1點59分慶祝，恰好是圓周率的六位近似值。一些使用24小時制的人，會在這一天凌晨1點59分或下午3點9分慶祝。

想好好趁這個機會玩樂一番的人，會準備一些食物、飲品及活動，而它們全部都與Pi有關。

慶祝圓周率的人幾乎都是物理學系或數學系學生。圓周率用希臘字母「π」表示，英文唸作Pi，所以人們會在這天開派（Pi）對、吃派（Pie）以及以及喝用椰子和菠蘿調製的雞尾酒piña colada。大家一起玩墨西哥傳統遊戲piñata，也是當天節目之一。

piñata是拉丁美洲文化中的傳統游戲，在墨西哥尤其盛行。人們會拿棍棒打被掛起來的紙製容器，象徵破除惡魔或惡運。這個用紙糊成的容器裏面多半裝有糖果。

著名物理學家愛因斯坦生於1879年3月14日。（視覺中國）

幾位名人冥壽與忌日

3月14除了是圓周率日外也是愛因斯坦的生日。他是創立現代物理學的兩大支柱之一的「相對論」，也是發現質能等價公式E = mc2的人。他於1955年4月18日逝世。

1883年3月14日，也是德國思想家和社會主義者馬克思的忌日。他在1818年5月5日出生，一生筆耕不斷，其中最具影響力的分別是1848年出版的《共產黨宣言》，以及其對階級矛盾和資本主義制度的探索。

著名天文及物理學家霍金在2018年3月14日辭世，享年 76 歲。（視覺中國）

2018的3月14日，世界有一位傑出科學家去世——英國天體物理學家霍金（Stephen Hawking）。他專門研究物理學中的宇宙學，特別對宇宙起源、時空關係、黑洞等有深入研究。他罹患「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS）多年，在睡夢中去世，終年76歲。