2019世界睡眠日　英調查：35%人願意減薪換取睡眠時間

世界睡眠日（World Sleep Day）是世界睡眠醫學學會（World Association of Sleep Medicine）發起的年度活動，旨在令公眾更重視睡眠，以及強調睡眠與健康的緊密關係。世界睡眠日定在春分前一個周五，每年有不同主題，2019年的世界睡眠日為3月15日，主題是「健康睡眠，健康增壽」（Healthy Sleep, Healthy Aging）。

睡眠的時間和質素與健康息息相關，網上藥房Chemist 4 U調查了2000名英國成年人的睡眠習慣，結果令人意外。

每個人需要的睡眠時間可以相差很遠，而8小時普遍被認為是「標準」睡眠時間，但在Chemist 4 U調查中只有6%受訪者表示每晚睡足8小時，難怪僅10%人每天早上起床有精神煥發的感覺。

雖然人人都知道睡眠很重要，但都市生活忙碌，幾乎每個人都睡眠不足。（Getty Images）

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睡眠不足的原因有很多，包括工時過長、生活習慣、失眠等，而六大「元兇」依次為：壓力、噪音、健康、伴侶太吵、過量咖啡因、孩子。另外，不少上班一族每天加班，長期昏昏欲睡，影響工作和家庭生活，因此有35%人願意減薪以換取額外睡眠時間，他們願意為每小時睡眠時間放棄的工資介乎171鎊（約1764港元）至319鎊（約3290港元）之間。

調查還發現一些有趣現象，由於男士較多打鼻鼾，樂意和伴侶同床睡覺的女性比男性少10%，不過真正實行的人不多，每10對情侶或夫婦只有一對會分床睡覺。

（Chemist 4 U）