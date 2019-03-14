美軍海外神秘基地　暗藏在印度洋小島　曾捲中情局黑獄風波

在印度洋中心地帶，距離最接近陸地逾千公里處的數個環礁稱為「查戈斯群島」（Chagos Archipelago）。這群島嶼由英國管轄，但位置偏遠一直鮮為人知。冷戰時期，英美兩國達成秘密協議，把島上原居民趕走，再設立神秘的美軍軍事基地，並在多場戰事中發揮關鍵作用。 由於它幾乎與世隔絕，外界曾質疑島嶼是美國中情局（CIA）用作審問疑犯的「黑獄」，而原居民爭取返回故土的訴訟也讓查戈斯群島得以出現在公眾視線。

查戈斯群島由7個環礁共60多個島嶼組成，主島迪戈加西亞島（Diego Garcia）面績僅約27.2平方公里，不足香港島一半。

19世紀初法國在戰爭中落敗而簽定《巴黎和約》，將查戈斯群島割讓予英國。當時島上居民負責種植椰子和蔗糖，物資匱乏但尚算安定。

時至1964年，冷戰如火如荼。查戈斯群島因位處印度洋中心，不但能監察蘇聯活動，也能作為出兵中東、亞洲和非洲的踏腳板，其戰略價值受美國關注，故此與英國密謀對策。

查戈斯群島：圖為迪戈加西亞島的航拍照片。（路透社）

英美密謀建基地 「流放」原居民

英國政府1965年先將查戈斯群島從殖民地毛里求斯（Mauritius）分割開，再與周邊合共2000多個島嶼組成「英屬印度洋領地」（BIOT）。隔年，英美兩國簽定秘密協議，同意把區內最大島嶼迪戈加西亞島「租予」美國作為軍事基地，「直至軍事建設需要消失為止」。

當時正醞釀獨立的毛里求斯政府以300萬英鎊同意協議，美國則以1400萬美元優惠出售潛艇導彈作為交換。1966年至1973年間，英國強行將群島上約3000名居民全數「流放」至毛里求斯和塞舌爾（Seychelles）等地，還殺掉島上的狗隻，並禁止居民返回。

當人口「清理」完成後，美軍便開始於迪戈加西亞島建立基地，直至1986年全面運作。

查戈斯群島：攝於於1971年的照片顯示一名查戈斯人於椰子園工作。有指查戈斯人是融合了馬達加斯加、莫桑比克、印度和法國人的血統，他們還發展出克里奧耳語（Creole）的一套獨特版本。（維基百科）

位置具戰略價值 太空總署也使用

美軍2000年代出兵阿富汗和伊拉克期間，迪加戈西亞基地發揮前線基地作用；亦是美軍轟炸機出動至亞洲和南海的重要着陸點。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，島上現時有可供航母停泊的深水港，一條約3600米的跑道供B-1和B-1B等戰略轟炸機升降，還有載滿物資的巨大船舶停於潟湖上。

除了美國海軍和空軍曾經駐守外，美國太空總署亦有份使用基地，作為穿梭機的緊急降落點。基地亦是美軍全球定位系統（GPS）的少數基站之一。事分析家萊頓（Cedric Leighton）更稱，一旦在外太空發生任何類型衝突，迪加戈西亞在實際層面和通訊層面都很重要。

查戈斯群島：美軍在911事件後出兵阿富汗攻打蓋達組織（Al-Qaeda）和塔利班（Taliban）。2001年10月，一架B-52戰略轟炸機從迪戈加西亞的空軍基地起飛。（Getty Images）

迪戈加西亞的人口進出非常嚴格，報道指島上有約1000官兵駐守，還有來自菲律賓和毛里求斯的合約員工，負責打掃和煮食。

禁止記者進入 疑為中情局審犯地點

美國政府多年來對迪戈加西亞都三緘其口，亦禁止包括記者、人權組織和軍官家屬進入，情形比古巴關塔那摩灣拘留中心更為「神秘」，令外界猜測島嶼涉及監禁、審訊和非常規引渡等活動。

2008年，英國政府承認兩架中情局「非常規引渡」客機運載拘留者飛抵當地。前任美國國務卿鮑威爾（Colin Powell）的幕僚長威爾克森（Lawrence Wilkerson）引述中情局消息透露，迪戈加西亞是「審訊進行的地方」。惟中情局強烈否認在當地有設施，也否認有拷問拘留者。

查戈斯群島：查戈斯人自1970年代被全數迫遷後流落異鄉，並被英國禁止回島。他們多年來積極爭取回島的權利。（路透社）

當年被流放的查戈斯群島原居民被迫寄人籬下和飽受歧視，而且生活也極為困苦。僅餘的查戈斯人多年來爭取回家的權利，可是英政府2004年藉皇家特權（Royal prerogative）推翻法院的解禁令，繼續禁止查戈斯人回島，而判決維持至今。

另一邊廂，聯合國轄下國際法院（ICJ）2月25日裁定英國應放棄查戈斯群島的主權，並指出當年美軍基地鋪路的決定錯誤。由於判決無實質法律效力，英國表示尋求與毛里裘斯雙邊解決。

按此觀察，相信美軍撤出機會微乎其微，而居民回島的願望仍有待實現。

（綜合報道）