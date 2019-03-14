匈牙利鼓勵生育海報相當面善　甜蜜夫妻竟是Distracted BF和女友

全球生育率下跌，許多西方國家都會吸收移民以增加人口，匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）則認為：「我們不要數字，只要匈牙利孩子。」他鼓勵匈牙利婦女積極生育，並在當地大型廣告板貼海報宣傳，但網民留意到海報上的夫婦非常眼熟，原來他們就是早前熱爆網絡的惡搞圖「Distracted Boyfriend（分心的男友）」裏面那對模特兒。

Couple from 'distracted boyfriend' meme are being used by Hungarian government for pro-family policy...https://t.co/hJHVovZlYg pic.twitter.com/r1aD8aGHEy — LADbible (@ladbible) March 14, 2019

奧爾班領導的匈牙利政府正全力推動傳統家庭觀念，強調女性生兒育女的天職，希望能提高生育率，填補國民移民到西歐造成的人口下降。奧爾班上月宣布，生育4名或以上子女的當地婦女可以一生豁免入息稅。

「出事」的巨型海報上面，左邊寫着「年輕夫婦迎接新生命時會得到政府支援」，右邊的相片則是一對甜蜜的夫婦，問題正出在這兩個模特兒身上：他們與惡搞圖「Distracted Boyfriend」是同一對「情侶」。

圖片在2017年爆紅，許多網民紛紛改圖惡搞各種事物，包括政治、潮流、運動和生活趣事。（截自dawndesignusa Instagram）

「Distracted Boyfriend」是一張在2017年爆紅的相片，相中男人拖着女友，卻毫不避忌地轉頭去看美女。這張相片被網民認為完美表達出人類貪新厭舊的本性，紛紛改圖惡搞。

由於這張相片廣為流傳，相中模特兒的形象太深入民心，總是令人聯想到「出軌」，與匈牙利政府主張的「美滿家庭」大相逕庭，因此成為了笑柄。

（衛報／華盛頓郵報）