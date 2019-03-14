美國父母拒為男童接種疫苗　累男童染破傷風　住院2個月險送命

部分人對預防針呈敏感，所以無法接種，但部分人卻因「反疫苗」等理由，拒絕施打防疫針。美國就有一名兒童因父母拒絕為其接種疫苗，導致感染破傷風住院近2個月，幾乎失去性命。

美國因有男童未有注射疫苗，導致感染破傷風住院近兩個月。（視覺中國）

美國疾控防疫中心上周五（8日）公布這一案件。事發在2017年，美國俄勒岡州一名6歲男童在農場玩耍時不慎撞傷額頭，儘管男童在回家後已清洗及包紮傷口，6天後仍出現嚴重症狀，確診感染破傷風。

持續35天高燒 第47天始離開ICU

報告指男童在6天後開次出現肌肉痙攣、頸部及四肢僵硬等典型破傷風病症跡象。男童送院時已開始出現吞嚥及呼吸困難，需要即時入住深切治療部。男童獲送進一間昏暗的加護病房，以防光線刺激男童肌肉收縮。

醫生雖然即時為其處方抗生素並注射DTaP，即白喉、破傷風、百日咳及小兒麻痺混合的五合一疫苗。但男童情況持續惡化，血壓上升並持續高燒至40度以上。醫生不停為其輸藥，控制病程。直到第35天，男童情況才開始好轉。

第44天男童終可停止使用氧氣面罩，並自行飲用少量清水。第47天男童離開深切治療部；第57天男童終可出院，但因肌肉嚴重受傷需要進入康復中心治療；直到再半個月後，男童才開始恢復原有運動能力，可以跑步、踏滑板、踏單車等。

男童57日的住院費用高達81.19萬美元（約625萬港元），還未包括康復中心的治療費，及最初使用直升機把男童送院的費用。

世界一些貧窮地區因資源不足無法為兒童接種疫苗，但在發達城市則是因反疫苗運動而出現病例上升。圖為巴布亞新畿內亞一個村莊。（視覺中國）

拒絕施打防疫針 男童可再染病

報告總結這次事件全歸咎於男童父母未有為男童施打預防針，直到男童成功康復後，他們依然拒絕醫生建議為男童施打第二劑的DTaP預防針。因破傷風是由細菌引起，意味男童未來仍有機會染上相同疾病。

DTaP或百白破疫苗，是世界包括美國及香港的一種常規預防針，所有兒童均獲強烈建議接種預防針，令患上相關疾病的比率持續處於低水平。實際上這次是俄勒岡州30年來首次出現的破傷風症。

然而近年網絡上不時充斥預防針具有毒素，或會引致自閉等謠傳訊息，愈來愈多家長拒絕為子女接種疫苗。聯合國兒童基金會3月時曾警告，全球反疫苗運動令一些可以預防的疾病，在一些先進國家莫名奇妙的增加。如法國麻疹病例在2018年增加2269宗，美國亦增加了120宗。