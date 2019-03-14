英國10男子同染罕見病毒　背部疤痕解開謎團　疑與宗教有關

英國有10名男子離奇感染同一種罕見病毒，令科學家摸不着頭腦，直至醫生留意到其中一人背部有不尋常的疤痕，這才發現他們是在宗教儀式中自殘而感染病毒。

圖為阿富汗的什葉派穆斯林，在阿舒拉節（Ashoura）舉行的「自殘」儀式。（美聯社）

該10名男性感染的是「人類T細胞白血球病毒一型」（human T-cell leukemia virus type 1），這種病毒可導致血癌或神經系統疾病，傳播途徑包括餵哺母乳、性行為、輸血及共用針筒等。10名病人皆無不適，只是在捐血或捐精時驗血意外發現驗出病毒。

由於10人並無做過上述共用針筒等高危行為，醫生對他們到底如何感染病毒也毫無頭緒。直至倫敦聖瑪麗醫院（St. Mary’s Hospital）的醫生達斯馬納（Divya Dhasmana）看到其中一人背部有疤痕，細問下得知他曾參與宗教自殘，而其餘9人亦一樣，這才解開謎團。

集體自殘可見於多個宗教，當中最有名的，應該是什葉派穆斯林在阿舒拉節（Ashoura）的儀式，部分信徒會輪流用刀割開額頭，並用帶刺的鞭子鞭打背部，務求體無完膚，遍地鮮血，以哀悼遭迫害的烈士。

研究報告周三（13日）在美國疾病控制和預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）出版的期刊發表。

（美聯社）