Facebook Instagram同時癱瘓　強調事件與黑客入侵無關

社交平台Facebook香港時間周四（14日）凌晨故障，用戶無法登入和發佈帖文，旗下的Instagram亦未能如常運作，影響香港和歐美等全球多地。 Facebook及後團隊正全力搶修，並強調事件與黑客入侵無關。

Facebook香港時間周四（14日）凌晨癱瘓，有已登入的用戶未能順利發布帖文。（網站截圖）

Facebook公司旗下多個社交平台香港時間周四（14日）凌晨相繼故障，Facebook、Messenger及Instagram運作局部中斷，出現無法登入、無法上載相片及發布動態等情況​，部分用戶出現Facebook需要維修的訊息；公司旗下的通訊軟件WhatsApp亦出現部分問題。

Facebook需在對手Twitter的社交平台上解釋情況，指事故與分散式阻斷服務攻擊（DDoS）或黑客攻擊無關。

Facebook：Facebook在Twitter上表示，事故與分散式阻斷服務攻擊（DDoS）無關。

另一科技巨企Google旗下的Gmail電郵服務周三（13日）亦罕有出現故障，包括澳洲、美國、歐洲和亞洲等地區都出現Gmail無法寄出、下載附件的狀況，就連Google Drive及Google Maps都報稱出現問題。

（綜合報道）