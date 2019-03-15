【英國脫歐】民眾不敢去旅行　「脫歐日」機票減價至10鎊

英國《獨立報》（The Independent）周四（14日）報道，由於英國脫歐局勢不明朗，民眾在臨近脫歐日（3月29日）之際都不敢去旅行，擔心一旦「無協議脫歐」成真，他們的護照或駕駛執照會失效，而醫療安排亦會出現混亂。 航空公司與旅行社因此紛紛以減價來吸引旅客，如瑞安航空（Ryanair）在脫歐日由倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）到法國圖盧茲（Toulouse）的機票甚至低至9.99英鎊（約104港元）。

據統計，有上千張在3月29日由英國飛往歐盟各地的機票價格低至13英鎊（約135港元）；而瑞安航空除了由倫敦到法國圖盧茲的機票外，由盧頓（Luton）到愛爾蘭科克（Cork）的機票亦只需9.99英鎊，比起從倫敦前往各機場的火車票價還要便宜。此外，旅遊公司Thomas Cook由倫敦吉域機場（Gatwick Airport）至西班牙特內里費（Tenerife）旅遊套票就減價至209英鎊（約2170港元）。

輪船公司P&O Ferries為了消除民眾訂購郵輪之旅時的憂慮，特意提供「脫歐緩衝」（Brexit Buffer）的方案，聲稱「如果脫歐影響你的旅行計劃，你可以取消3月29日前所作的訂購」。

（綜合報道）