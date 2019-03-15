【韓國娛樂圈醜聞】張紫妍遭「潛規則」逼死十年　網民聯署求翻案

韓國演藝圈爆出有關男團BIGBANG前成員勝利等明星的連串醜聞，同時揭出當地警方及政府部門等不為人知的黑暗一面。事實上，這些黑幕並非新鮮事，只是被K-pop及韓劇的光鮮表面掩蓋，被人淡忘。 在10年前的3月份，29歲韓國女星張紫妍（又譯：張子妍）上吊自殺，揭發韓國演藝圈的「潛規則」：這位命運可憐的女星，被迫向大企業、演藝界和新聞界等31名高層人士提供過百次性服務。案件卻不了了知，被指涉案的一眾人士依然逍遙快活。 10年過去，數以十萬計的韓國網民，再次在網上聯署促請當局調查，為張紫妍翻案；她的同門師妹出書揭發警方調查黑幕，希望外界在關注演藝圈連日醜聞的同時，不要忘記社會種種不公義之事，讓死者沉冤得雪。

張紫妍#MeToo翻案： 張紫妍#MeToo翻案：張紫妍2009年3月上吊自殺，揭發一連串韓國娛樂圈「潛規則」黑幕，惟她的自殺真相一直未能解開。圖為她參演的《花樣男子》劇照。（Twitter）

韓國網民周二（12日）起在「青瓦台國民請願留言版」上聯署，要求重新調查張紫妍自殺真相，短短3日已獲近47萬人聯署。根據當地法例，若30日內得到超過20萬簽名聯署，政府相關部門須要作出正式回覆。

當局此前已兩次調查事件，都稱證據不足而草草結案。惟事實是案件在10年來被指一直未獲公平審訊，由於事件涉及政要名人，外界懷疑當中涉及官商勾結。

當地媒體更踢爆，警方涉嫌包庇疑犯及僞造證供。

張紫妍#MeToo翻案：韓國網民周二（12日）起在「青瓦台國民請願留言版」上聯署，要求重查張紫妍自殺真相，短短三日已獲近47萬人聯署。（青瓦台官網）

遺書控訴「潛規則」 政商名流皆涉案

2009年3月7日，這位曾經參演韓劇《花樣男子》、屬於The Contents娛樂旗下的女星張紫妍，遭發現在住所自殺身亡，結束短短29年的生命。當時傳聞指她的輕生，與韓國娛樂圈的性接待「潛規則」有關。

媒體在2年後（2011年）公開她的遺書，信中她控訴在2005年至2009年期間，被經理人公司所逼，向大企業、金融機構高層人士、娛樂公司負責人、新聞媒體高級主管等31名男性，先後提供過百次「三陪」服務，其中一次更要與4名男人同床及被毆打。

她留下一張涉及31人的疑似涉案名單，事件震驚韓國及亞洲，外界矛頭直指向公司社長金成勛，群眾更懷疑另一女藝人、與張紫妍屬同一公司的崔真實，亦是因類似原因自殺。

韓國MBC電視台節目《PD手冊》2018年7月披露涉嫌犯案者的身份，這些受到指控的人，包括前《朝鮮日報》記者趙熙千、知名燒酒品牌「真露」會長朴文德、《朝鮮日報》社長方尚勳次子方正梧及韓劇《我人生的黃金期》導演鄭世浩等。

張紫妍#MeToo翻案：韓國MBC電視台節目爆出，張紫妍曾被逼為《朝鮮日報》社長次子方正梧提供性服務。方正梧10歲女兒曾辱罵接載自己的司機，圖為方正梧就事件的謝罪文。（MBC電視Youtube截圖）

被逼絕育避孕 方便男方不戴套

《PD手冊》又報道，張紫妍不僅受經理人公司侮辱和脅迫，甚至在泰國拍劇期間、或是母親忌日都要被逼提供性服務。

更甚的是，張紫妍生前曾被逼做絕育手術避孕，令她在被逼提供性服務時，方便男方不用配戴安全套。同時，為了讓張紫妍更易「放鬆」和「投入」，公司更在性行為前強迫張紫妍吸食毒品、興奮劑等。

張紫妍#MeToo翻案：據指是張紫妍留下的遺書在她去世後兩年後被公開，揭發一連串韓國女星被迫提供性服務的「潛規則」。（視覺中國）

張紫妍#MeToo翻案：尹智伍表示自己曾看過張紫妍一份合共七頁的檔案，入面記錄張紫妍遭受的種種不公待遇，及涉案人名單。圖為據指是張紫妍的50頁控訴遺書。（視覺中國）

證據不足還是官商勾結？

諷刺的是，上述資料全是韓國傳媒明查暗訪所得，若然警方認真調查，應該同樣可以找到。但當地法院2014年10月認為證據不足，判處社長金成勛無罪，一直引起爭議；2017年「#Metoo」運動席捲全球，韓國民眾翌年3月首次在「青瓦台國民請願留言版」要求重查事件。

案件在8月4日結束調查，當局指涉案人太多，加上證據不足，最後僅認定張紫妍只是被迫陪酒，判罰金成勛賠償2400萬韓圜。

張紫妍的性招待事件涉及眾多達官貴人，「證據不足」似乎只是官方推搪的藉口，外界懷疑調查過程懷疑有人包庇及僞造證供。

張紫妍#MeToo翻案：韓國MBC電視台節目2018年8月爆出張紫妍在生前曾被逼做絕育手術來避孕，以讓她在被逼提供性服務時方便男方不用配戴安全套避孕。（視覺中國）

師妹報案反被威脅 出新書揭內幕

與張紫妍同屬The Contents娛樂的同門師妹尹智伍，是其中一次性侵案的目擊者。她在2018年6月接受JTBC電視台節目《News Room》訪問時指，當時與張紫妍一同收到公司電話，被迫出席公司娛樂代表的生日派對。

尹智伍在派對上親眼目睹前《朝鮮日報》記者趙熙千抓住張紫妍手腕，逼她坐在其大脾上，任由他性侵。尹智伍及後出入檢察廳13次協助調查，惟警方不但沒有採用她的證供，更質疑她提供假證供。她的演藝事業亦因此遭到封殺，多年來需接受心理治療。

她又透露，自己當時曾多次提及一名涉案的國會議員，惟檢方和警方卻一直沒有對外公布。對於師姐含冤自殺，調查過程懷疑有人包庇，尹智伍心感不忿。她在張紫妍逝世10周年的死忌宣布，會推出新書《13次證言》揭露當時調查內幕。

張紫妍#MeToo翻案：當局兩次調查案件，都以證據不足為由結案，引起外界不滿。（視覺中國）

警察僞造證供 疑受壓同流合污

《News Room》又發現，張紫妍自殺前，戶口曾經有超過一億韓圜（約70萬港元）的金錢來往，對象多數是當地富二代和高級公務員，惟各人接受調查時均表示有關金錢是給予張紫妍的「零用錢」，朴文德則表示1000萬韓圜是向張紫妍償還「紫菜卷飯」的錢。負責調查的檢察官認為，所謂「零用錢」沒有任何嫌疑，所以未有把交易記錄列作證據。

當地傳媒又發現，被指涉案的前《朝鮮日報》記者趙熙千的妻子是檢察官，因而逃過警方調查。趙熙千不但沒有回應指控，更拍下記者容貌，聲言會控告對方。及後也有媒體報道指，其中一位嫌疑人本身就是檢察官，外界質疑他刻意消滅證據。

檢察機關及後發現，警方在落案時涉僞造證供，故意隱瞞方正梧與張紫妍曾經通話。調查組負責人2011年10月以證人身份出席審判時，指警方未確認方正梧有否與張紫妍通話。不過當局後來發現，他故意隱瞞通話內容，被質疑是在遭到施壓下作虛假陳述。

張紫妍#MeToo翻案：前朝鮮日報記者趙熙千被問及張紫妍事件，未有任何回應，反而拍下了記者容貌的照片，更直言會和記者在法庭上見。（影片截圖）

娛樂圈黑幕十年未解

尹智伍周二（12日）現身首爾東部地方檢察廳，以證人身份接受有關「張紫妍涉案人士名單」的調查。她表示曾看過張紫妍一份合共7頁的檔案，入面紀錄張紫妍遭受的種種不公待遇及涉案人名單，可惜當中3頁在張紫妍去世後無故被銷毀。

她又感歎，近期焦點都被BIGBANG前成員勝利的醜聞蓋過，關心張紫妍一事的人寥寥無幾。

韓國演藝行業近10年發展迅速，吸引世界各地的注視及投資，成為當地引以自豪的產業。但10年過去，鎂光燈背後不可告人的陰暗面及「潛規則」不但沒有解決，更愈發愈大。韓國「#Metoo」運動更反映當地的性接待及性侵問題嚴重。

勝利的醜聞再次引爆韓國娛樂圈及官商勾結種種黑幕，無論張紫妍一案也好、勝利醜聞亦好，若韓國政府再不正視問題，K-pop如何受歡迎、韓劇如何好看，這一塊塊遮羞布有朝一日都會脫下，成為引以自「爆」的更大危機。

（綜合報道）