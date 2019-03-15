逾100國學生為氣候「罷課」　新西蘭2000人上街抗議政策

為抗議政府無心解決氣候變化問題，全球各地學生發起在周五（15日）罷課抗議。由於時差關係，新西蘭學生成為率先罷課的一批，稍後澳洲、歐洲和美國等逾100個國家的學生亦將罷課。

新西蘭全國30個城鎮有成千上萬學生參與罷課，單是首都惠靈頓國會外的草地上已聚集了2000多名中、小學生，他們輪流向群眾發表演說。

現場一名不願透露姓氏的14歲學生伊涅塞（Inese）說：「政府需要改變，所以我們罷課抗議，引起他們注意，這樣做才能令他們實際行動。」

11歲的泰勒（Zazie-Rea Taylor）則表示，「與某些人所想的不同，我想上學，但是我也想全球領袖、政治人物和社會上所有人立即行動，停止氣候變化。」

為抗議政府無心解決氣候變化問題，全球各地學生發起在周五（15日）罷課抗議，新西蘭全國30個城鎮有成千上萬學生響應。（Getty）

過往有許多政客對這些抗議大潑冷水，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）更指學生應「多讀書，少搞事」。不過，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）卻表態支持學生罷課，認為他們不應等到滿投票年齡才發聲。

這場罷課運動緣於瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg），她在2018年8月開始每周五罷課，到斯德哥爾摩國會外靜坐抗議。通貝里的舉動獲世界各地民眾支持，亦啟發了其他國家的學生罷課示威。挪威3位國會議員提出提名她角逐2019年諾貝爾和平獎。

（新西蘭先驅報／路透社）