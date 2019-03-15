新西蘭少見大型槍擊案　基督城恐襲傷亡慘重　二戰以來最多

新西蘭南島最大城市基督城（Christchurch）周五（15日）發生自1943年來最多人死亡的一次襲擊，有兩間清真寺遭槍手施襲，導致最少49人喪生，總理阿德恩（Jacinda Ardern）指事件屬前所未見。該國不時發生天災，但像今次規模的恐怖襲擊卻近乎從未發生。

29年的痛定思痛

撇除這宗恐襲，新西蘭對上一宗的嚴重槍擊案已經數到1990年，當時一名住在海邊城鎮Aramoana的男子因為與鄰居發生爭執，其後持槍大開殺戒，導致13人死亡，當中包括兩名6歲兒童。

當局事後收緊槍械法，限制出售軍用規模的半自動武器，另外槍主需要經過嚴格審查，包括精神及刑事紀錄、參加槍械安全課程等。

根據瑞士非牟利組織「輕武器調查項目」（Small Arms Survey）的統計，2017年新西蘭共有120萬枝已登記槍械，與全國460萬人口相比，可以說是每4個人之中就有1人是持槍人士。

即使如此，當地甚少發生謀殺案，槍殺案更加是絕無僅有。據統計，2017年共有35宗謀殺案，而且自2007年以來，除了2009年外，死於槍擊案的人數一直維持在個位數字之內。

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刀客襲擊陰霾

順帶一提，基督城在2017年差點遭受恐襲，一名十多歲青年曾計劃在市內向非穆斯林持刀襲擊，但因為他向心理醫生表示自己無法得到刀具而者未能成事。當時法官決定對他從輕發落，只判處接受治療和接受嚴密監視，不過法官強調該名青年仍對社會構成威脅。

近年在新西蘭發生的嚴重事件多為天災，包括當地曾在2011年2月、6月和12月三度發生大地震，其中2月發生的6.2級地震造成185人喪生、超過1500人受傷。

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（綜合報道）