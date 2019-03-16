【新西蘭恐襲】疑兇塔蘭特曾任健身教練　熱心指導兒童

28歲的澳洲右翼極端分子塔蘭特（Brenton Tarrant）直播其在周五（15日）在新西蘭基督城清真寺行兇過程。案中49人死亡，他周六（16日）因被控謀殺罪出庭受審。 在新西蘭最黑暗的一天之前，他是一位普通人，但一夜之間，他因濫殺無辜變成「人民公敵」。

新西蘭基督城槍擊案：案發當天即3月15日，塔蘭特照片在社交網絡流傳。（路透社）

身穿白色囚服的他，出庭時雙手被手銬鎖着。法官宣讀他所犯下的一項謀殺罪罪名時，塔蘭得面無表情地坐着。他料將面對被控以更多罪名。是次聆訊以安全為由閉門進行。

他沒有要求保釋，因此會被收押直到4月5日、即再度出庭的日期為止。法庭外有全副武裝的武警身穿防彈背心嚴密戒備。

外界對他的認識，始於他直播自己在清真寺大開殺戒的過程。其實影片尚有一些細節，都能反映疑兇真實一面。

基督城恐襲：一名死者家屬3月16日在基督城地區法院門外用手機出示遇難者生前的照片。（Getty Images）

自稱生態法西斯主義者

影片是他開車前往案發現場時開始拍攝。他在車中聆聽的，正是歌頌波斯尼亞前塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadzic）的歌曲。他所使用的兩支步槍上寫滿字，當中包括一名烏茲別克裔犯人，他名叫阿基洛夫（Rakhmat Akilov）。阿基洛夫2017年4月在瑞典首都斯德哥爾摩發動恐襲，導致4死15傷。

他的槍上也寫有查理・馬特（Charles Martel）的名字。馬特是公元8世紀法蘭克王國宮相，他因在732年的普瓦捷戰役（Battle of Poitiers）中擊敗入侵的穆斯林軍隊而被視為歐洲文明的拯救者。

他在長達73頁的自白書中寫下自己支持右翼以及反移民意識形態的想法，以及自己曾與布雷維克（Anders Behring Breivik）接觸，自己的行動也獲得對方的祝福。布雷維克就是2011年發動震撼全球的挪威恐襲案的人。案中77人不幸喪生。

他在自白書中寫下，其父母是蘇格蘭、愛爾蘭及英格蘭後裔。他生於一個工人階級的、低收入的家庭。他自言年輕時是一名共產主義者、其後變成無政府主義者、自由論者，最後成為「生態法西斯主義者」（Eco-fascist）。

塔蘭特的父親49歲時患癌去世，當時前者仍在就學。外界相信他有一名姊姊或妹妹。

基督城恐襲：澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）3月16日被押解出庭。（Getty）

熱衷健身 滿有教學熱誠

塔蘭特相信是來自澳洲新南威爾斯省格蘭夫頓（Grafton）。澳洲廣播公司報道，塔蘭特2009至2011年間在格蘭夫頓任職健身教練，之後他投資虛擬貨幣Bitconnect，用賺來的錢去旅行。

塔蘭特曾為Big River健身中心工作。中心經理格雷（Tracey Gray）憶述，他是一個非常用心的私人教練。他在該公司為社區的孩子提供免費課程，而且對於教學非常熱心。

曾與塔蘭特的姊姊或妹妹為同學的薩莉（Sally）稱覺得塔蘭特看來不是那麼有強烈政治傾向的人，「或至少我們說不上來。他看來對健身的投入多於一切。」

一間位於南奧塔戈（South Otago）、會員人數僅約100人的槍會，對基督城一案大為震驚，因塔特蘭正是這間名為Bruce Rifle Club的槍會成員之一。槍會副總裁斯科特・威廉斯（Scott Williams）確認疑犯是槍會會員，並在會場內練習射擊。

威廉斯稱記得他使用AR-15以及狩獵步槍練習。他說塔蘭特跟其他人一樣正常，而且從沒有談及自己對穆斯林的想法。

疑犯的自白書、薩莉及威廉斯的說法，當然沒法將塔蘭特的人格完整湊併出來，但至少能讓外界知道，這位冷血兇徒不為人知的另一面。

（衛報／新西蘭先驅報）