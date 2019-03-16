【新西蘭恐襲】白人至上主義崛起　傳播再無疆域之分

新西蘭基督城（Christchurch）周五（15日）發生連環恐怖襲擊，一名槍手到兩間清真寺大開殺戒，導致50人死亡。槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）聲稱是「保護白人的領土免遭外來者入侵」。有人認為事件已反映白人主義所衍生的問題已不限於歐美等地，連向來和平的新西蘭亦被捲入其中。 到底這宗慘劇如何反映白人主義如何像病毒一樣傳遍全球？

足不出戶仍可模仿世界各地事例

塔蘭特在行兇前於網上公開一份自白書，指自己受到挪威極右恐怖份子布雷維克（Anders Breivik）、美國南卡羅萊納州黑人教會槍擊案主犯魯夫（Dylann Roof）、以及多名近年在歐洲發動種族襲擊的兇徙啟發，他的衣着都帶有新納粹色彩，甚至是直播襲擊過程的播放的歌音樂，都是歌頌波斯尼亞前塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadzic）的歌曲。

隨着網上社交平台日益發達，加上像4chan及8chan等網站大行其道，令塔蘭特可以輕易參與和掌握極右活動與資訊。位於英國的「激進右翼分析中心」（Center for Analysis of the Radical Right）董事費爾德曼（Matthew Feldman）認為，網上無邊界，加上像4chan等網站可以說是為極右主義者而設，用家可以隱藏身份之餘，網站管理員亦不太熱衷將不當文章刪除，導致極端主義易於散播。

基督城恐襲：澳洲籍疑犯塔蘭特在自白書提到，他是受到自己受到挪威極右恐怖份子布雷維克（Anders Breivik）、美國南卡羅萊納州黑人教會槍擊案主犯魯夫（Dylann Roof）等人啟發而策劃這宗襲擊。（路透社）

政治人物推波助攔

除了互聯網外，主流媒體亦成為公開極端主義的重要平台，當中美國總統特朗普（Donald Trump）更是標誌人物。即使他譴責這次襲擊，但他不時發表針對種族的言論，並曾於Twitter轉載大右翼網媒「布賴特巴特新聞」（Breitbart News）關於基督城襲擊的新聞。雖然他其後刪除該帖文以及否認白人至上主義構成威脅，但始終難以服眾。

塔蘭特的自白書提到阻止非白人及穆斯林入侵西方社會的目標，本身獲歐洲多國領袖認同，例如匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）就一直強調「守護歐洲基督徒價值，力阻伊斯蘭侵略者」。他在基督城襲擊後數小時發表演講，指「如果我們不守護基督教文化，就會失去歐洲」，繼續大打種族主義牌。

基督城恐襲：歐洲有不少國家及政黨主張針對部分宗教和種族，例如匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）一直強調「守護歐洲基督徒價值，力阻伊斯蘭侵略者」的立場。（路透社）

說回這宗恐怖襲擊，塔蘭特透過社交平台公開襲擊，令有關片段在網上及多間主流媒體不斷播放，費爾德曼擔心，恐怖份子透過行動散播思想，或可能導致其他人吸收相關資訊以及模仿有關行為，這些平台變相間接地發揮宣傳作用。

（紐約時報）