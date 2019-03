【新西蘭恐襲】白人至上主義崛起　傳播再無疆域之分

新西蘭基督城(Christchurch)周五(15日)發生連環恐怖襲擊,一名槍手到兩間清真寺大開殺戒,導致50人死亡。槍手塔蘭特(Brenton Tarrant)聲稱是「保護白人的領土免遭外來者入侵」。有人認為事件已反映白人主義所衍生的問題已不限於歐美等地,連向來和平的新西蘭亦被捲入其中。 到底這宗慘劇如何反映白人主義如何像病毒一樣傳遍全球?

足不出戶仍可模仿世界各地事例

塔蘭特在行兇前於網上公開一份自白書,指自己受到挪威極右恐怖份子布雷維克(Anders Breivik)、美國南卡羅萊納州黑人教會槍擊案主犯魯夫(Dylann Roof)、以及多名近年在歐洲發動種族襲擊的兇徙啟發,他的衣着都帶有新納粹色彩,甚至是直播襲擊過程的播放的歌音樂,都是歌頌波斯尼亞前塞族領袖卡拉季奇(Radovan Karadzic)的歌曲。

隨着網上社交平台日益發達,加上像4chan及8chan等網站大行其道,令塔蘭特可以輕易參與和掌握極右活動與資訊。位於英國的「激進右翼分析中心」(Center for Analysis of the Radical Right)董事費爾德曼(Matthew Feldman)認為,網上無邊界,加上像4chan等網站可以說是為極右主義者而設,用家可以隱藏身份之餘,網站管理員亦不太熱衷將不當文章刪除,導致極端主義易於散播。

基督城恐襲:澳洲籍疑犯塔蘭特在自白書提到,他是受到自己受到挪威極右恐怖份子布雷維克(Anders Breivik)、美國南卡羅萊納州黑人教會槍擊案主犯魯夫(Dylann Roof)等人啟發而策劃這宗襲擊。(路透社)

政治人物推波助攔

除了互聯網外,主流媒體亦成為公開極端主義的重要平台,當中美國總統特朗普(Donald Trump)更是標誌人物。即使他譴責這次襲擊,但他不時發表針對種族的言論,並曾於Twitter轉載大右翼網媒「布賴特巴特新聞」(Breitbart News)關於基督城襲擊的新聞。雖然他其後刪除該帖文以及否認白人至上主義構成威脅,但始終難以服眾。

塔蘭特的自白書提到阻止非白人及穆斯林入侵西方社會的目標,本身獲歐洲多國領袖認同,例如匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)就一直強調「守護歐洲基督徒價值,力阻伊斯蘭侵略者」。他在基督城襲擊後數小時發表演講,指「如果我們不守護基督教文化,就會失去歐洲」,繼續大打種族主義牌。

基督城恐襲:歐洲有不少國家及政黨主張針對部分宗教和種族,例如匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)一直強調「守護歐洲基督徒價值,力阻伊斯蘭侵略者」的立場。(路透社)

說回這宗恐怖襲擊,塔蘭特透過社交平台公開襲擊,令有關片段在網上及多間主流媒體不斷播放,費爾德曼擔心,恐怖份子透過行動散播思想,或可能導致其他人吸收相關資訊以及模仿有關行為,這些平台變相間接地發揮宣傳作用。

