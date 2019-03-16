多啦A夢「時光機」不是夢？　科學家模擬時間逆轉

「再抱擁多次，再挽手多次，再可不可以回到輕吻嘴邊相約點。」扭轉時間回到過去，不但是不少創作的題材，似乎亦是不少人所希望的事。不過「如何回到當時，拿回時間逆轉的鑰匙」卻是現實中暫時無法解決的問題。 由俄羅斯、美國、新西蘭組成的莫斯科物理技術學院（MIPT）科學家團隊，周四（14日）宣布成功用量子電腦模擬時間逆轉。這意味《多啦A夢》中的法寶「時光機」，可能再也不是遙不可及的想像。

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「時間之箭」不可逆

克勞修斯（Rudolf Clausius）的熱力學第二定律表明，熱量傳播過程是不可逆，無​​序的「熵」（Entropy）會隨時間的推移不斷增大。簡單來說，就是宇宙是線性，朝一個不可逆轉的局面前進，這正是「時間之箭」（arrow of time）的概念。打個比喻，這有如打桌球時台上的球被打散後不會回到原本狀態；生物不可能返老還童；「叮噹可否不要老」亦不會發生。

領導研究的科學家列索維克（Gordey Lesovik）表示，全靠量子電腦技術，他們成功模擬「扭轉時間」。這台「時光機」由量子電腦控制，能將被打亂順序的電子，回到被打亂前的位置與狀態。

「時光機」不是夢：科學家以量子電腦技術成功模擬「扭轉時間」。（Getty Images）

量子電腦​「倒帶」實驗

有別於一般電腦採用的二進制（0或1），量子電腦的「量子位元」（qubit）可以表示「0」、「1」或者這兩個狀態的任意疊加（superposition），即可以允許同時出現多個狀態。

研究團隊利用量子電腦將電子打散，使「順序」消失，然後再以程式讓電子「倒頭走」，由混沌變回有序。這就像我們看影片時的「倒帶」一樣，以人工方式作出與「時間之箭」相反的狀態。

「時光機」不是夢：科學家利用量子電腦將電子打散，後變回有序。就像將桌球打散後，「倒帶」回到原本狀態一樣。（Getty Images）

時間逆轉的鑰匙

研究報告指出，使用兩個「量子位元」扭轉時間的成功率高達85%，但當使用到三個時，成功率已跌至五成，這意味要讓人回到過去仍有大段距離。列索維克指出，暫時仍未擁有「真正」扭轉時間的能力，但相信研究有助科學家最終解決「時間之箭」的基本問題，而現在，他們的研究還有其他實際應用，包括協助改良量子電腦及醫學磁共振技術。

或許在未來，「時光機」真的能面世，電影《Marvel》中的量子領域亦不是夢。

（綜合報道）