【新西蘭恐襲】澳洲極右政客稱穆斯林為慘劇源頭　遭少年敲蛋抗議

新西蘭基督城（Christchurch）上周五（15日）有兩間清真寺遭到血洗，震驚全球。鄰國澳洲一名國會議員評論事件時，稱穆斯林移民湧入是問題所在，結果被一名少年近距離敲蛋抗議，令場面一度混亂。

澳洲昆士蘭參議員安寧（Fraser Anning）上周六（16日）表示，基督城的恐怖襲擊固然要譴責，但同時澳洲和新西蘭不斷增加穆斯林移民，令兩國的恐懼不斷增加，因此他們亦責無旁貸。

安寧的言論引起澳洲朝野不滿，總理莫里森（Scott Morrison）批評有關言論令人不安，強調澳洲並不容許這些觀點存在。安寧同日在墨爾本出席一個右翼團體集會時，遭一名17歲青年向他的頭部敲蛋，他隨即向該名男子揮拳還擊。

涉案青年遭多名安寧的支持者制伏，並報警處理。警方之後釋放該名青年，並表示會調查雙方的行為是否違法。

Political solidarity over the New Zealand attack has been shattered by Fraser Anning, who's lashed out at a young protester. @Fi_Willan #9News pic.twitter.com/Vn2C18QZKq — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) 2019年3月16日

事件曝光後，網上不少人為該名男子改名為「雞蛋男孩」（Egg Boy），稱他的行為大快人心，並為他發起眾籌，作為他的訴訟及購買更多雞蛋的費用。一名自稱康諾利（Will Connolly）的年青人在Twitter上載片段，表示自己就是「雞蛋男孩」，又稱自己上了重要一課，就是不會向政客敲蛋，否則就會被30名鄉下佬同時制伏。不過該Twitter帳戶在短時間後消失。

Our young hero has spoken “don’t egg a politician, you’ll tackled by 30 bogans at the same time, I learnt the hard way. Fuck” 😂 we Stan #Eggboy Will Connolly, nonetheless 🙌🏾 pic.twitter.com/nAUDuKSMP0 — ☀️ (@chuseeme) 2019年3月16日

（悉尼先驅晨報）