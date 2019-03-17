羅馬尼亞商人為民請命　出錢興建全球最短「1米長高速公路」

羅馬尼亞一名33歲的商人曼達凱（Stefan Mandachi）出資約5000美元（約3.9萬港元），建造「全球最短的高速公路」，長度只有1米，並特意在上周五（15日）舉行竣工儀式。興建「公路」的目的是為了諷刺羅馬利亞高速公路嚴重不足，以及加強公眾關注行車安全問題。

英國廣播公司（BBC）報道，這條「公路」象徵式地座落在羅馬尼亞東北部的蘇恰瓦（Suceava）一條主要道路旁邊。

報道引述曼達凱稱，蘇恰瓦是羅馬利亞唯一沒有高速公路的地區，而他已對政府過去30年承認會改善道路的空話感到厭倦，所以決定自掏腰包，斥資4500歐元建路。

曼達凱發起命為「羅馬尼亞想要高速公路」的運動，並呼籲民眾關注心當地公路嚴足不足的議題。在竣工儀式當日，近百名支持者和消防車等到場，逼得現場水洩不通。

↓↓↓全球最短高速公路

Mii de români alături de suceveanul Ștefan Mandachi #„MoldovaVreaAutostradă” #ȘtefanMandachi https://t.co/fmBCH8hv8f pic.twitter.com/AWHn1IOLYw — Stiri din Bucovina (@stiridinbucov) 2019年3月15日

該國道路不足，害不少人性命枉送。當地公路死亡率是歐盟國家之中最高的。2017年的統計數字指出，每100萬名羅馬尼亞人中就有98人死於公路意外。

羅馬尼亞政府曾承諾，在2019年底之前，建成118公里的公路。然而來到2018年只是開通了58公里的路段。該國高速公路全長僅806公里。

蘇恰瓦的市長米龍（Neculai Miron）表示，市政府曾多次要求中央政府提供資金，但所得不多，所以他們要在地方層面應對這問題。在公共基礎建設方面，該市獲得來自歐盟的資金，足夠建築5.2公里的道路。項目其餘的預算，會動用地方政府預算補足。

（英國廣播公司／euronews）