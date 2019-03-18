新加坡研究：多吃蘑菇或能延緩智力衰退

新加坡國立大學（National University of Singapore，NUS）周二（12日）公布一項最新研究顯示，吃多一點蘑菇可能有助於延緩智力衰退。

研究人員在2011年至2017年間，追蹤逾600名60歲以上在新加坡居住的華人長者健康狀況，並進行實驗。研究結果發現，每周吃2份（相當於300克）以上蘑菇的人患輕度認知障礙（ mild cognitive impairment，MCI）的機會較每周吃不到1份的人低57%。

新加坡國立大學生物化學系研究員Irwin Cheah博士表示，這可能是因為蘑菇含有高濃度麥角硫因（Ergothioneine）。這種化合物具有抗氧化和消炎作用，能保護腦細胞免受損傷。在2016年的另一項研究中，研究人員也發現，缺乏這種化合物可能會使人患上腦退化症等神經退行性疾病（neurodegenerative disease）。他解釋稱，「人類不能合成這種化合物，但它可以從飲食獲取。」

率領是次研究的，是來自新加坡國立大學心理醫學系的助理教授Lei Feng。他說接下來他們計劃進行隨機對照實驗，測試麥角硫因與其他植物成份如茶氨酸（L-theanine）和兒茶素（Catechins）等植物成分，確認它們在延緩認知衰退的功效。有關研究在將來或有助未來研發補充劑。

是次研究結果已於3月12日在《阿爾茨海默症期刊》（Journal of Alzheimer’s Disease）刊登。

（海峽時報／新加坡國立大學）