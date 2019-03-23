在美國傳統政治格局中，南部及內陸州份一向是共和黨的票倉，其中德克薩斯州（Texas，簡稱德州）更是共和黨長期穩住的「鐵票州份」。可是，在去年的中期選舉中，前聯邦眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）忽然跑出，在德州代表民主黨出戰參議員選舉，與共和黨大佬、被視為「躺着也會贏」的克魯茲（Ted Cruz）拉成均勢。 雖然歐洛克最後敗給克魯茲，但他在選戰過程中獲得極高曝光率，社交網絡上更掀起一波「歐洛克旋風」，足以助他在政壇繼續勇往直前。上周四（3月14日），他終於宣布參加民主黨總統初選，正式在通往白宮之路邁出第一步。 （此為《美國社會主義》專題系列之三）

克魯茲（Ted Cruz）：德州現任聯邦參議員，屬共和黨內的激進保守派，是現代茶黨運動的代表人物之一。克魯茲反對奧巴馬醫保，曾為此發起拉布，連續演講逾21小時。2016年，他在共和黨總統初選中與特朗普對撼，惟最終因支持度不足而宣布退選。

邊境移民問題成推手

歐洛克在德州西南部的美墨邊境要塞厄爾巴索（El Paso）土生土長，在2005年到2011年間擔任厄爾巴索市議員。美墨邊境圍牆問題近年成為輿論焦點，令到厄爾巴索這個城市為人所認識。

厄爾巴索是其中一個美墨邊境樞紐城市，在移民問題上首當其衝。（Getty Images）

厄爾巴索地處德州西南部一極，與墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juárez）僅一河之隔，故在邊境移民問題一事上，厄爾巴索首當其衝。美國總統特朗普在上月與民主黨就邊境建牆撥款一事鬧得火熱之際，就曾經前往厄爾巴索視察邊防人員堵截非法移民的工作，希望趁此機會呼籲民眾，特別是身處南方州份的居民，支持政府加建美墨邊境圍牆，避免「來自南方的犯罪份子」進入美國。

2012年，歐洛克成功進入聯邦眾議院，但在去年放棄連任，選擇競逐參議員的席位，挑戰在德州政治根基極為穩固的共和黨大佬克魯茲。德州是傳統「深紅」州份，過去三十年都未曾出過一位民主黨參議員。因此，歐洛克這次能夠在德州引起旋風被外間視為不尋常的現象，紛紛查找背後的原因。有分析指，邊境移民爭議浪潮是重要因素之一，而德州的拉丁裔及自由派選民便成為了「歐洛克旋風」的關鍵推手。

去年10月，中期選舉前夕，各路傳媒開始廣為報道向美國邊境進發的*中美移民車隊（Caravan），邊境移民問題遂成為中期選舉的頭號議題，兩黨參選人紛紛就此議題闡釋立場。特朗普政府多次誇大邊境移民對美國本土的威脅，在言語上不多不少滲透着對拉丁裔國民的猜疑，引來拉丁裔等少數族群及進步派人士的不滿；相反，歐洛克擁抱多元、歡迎移民的立場，並為拉丁裔選民抱打不平，故廣獲一眾左翼及自由派選民的大力支持。

中美移民車隊（Caravan）：去年10月，美國媒體開始大篇幅報道來自洪都拉斯、危地馬拉等國的中美洲移民潮。成千上萬的移民齊集一起穿越墨西哥，向美國邊境進發，望能進入美國尋求庇護。特朗普隨即下令時任國防部長馬蒂斯（James Mattis）增派兵力駐守邊境，抵抗移民「入侵」。此舉在民間引起廣泛爭議。

去年11月中期選舉前夕，美國媒體大篇幅報道中美移民車隊，讓移民問題成為候選人的頭號爭論議題。（Getty Images）

政治明星含拉丁色彩

現年46歲的歐洛克雖是愛爾蘭移民後代，但他的小名「Beto」具有強烈的西班牙色彩。可操流利西班牙語的他在中期選舉選戰期間，曾多次呼籲德州民眾，尤其是拉丁裔選民站出來投票。歐洛克的團隊認為，共和黨過往在德州擁有壓倒性優勢，讓不少民主黨支持者對德州的選情不抱希望，從而出現政治冷感現象。據統計，歷次中期選舉中，德州的投票率一直低迷，在全國50州中經常忝陪末座。

因此，當歐洛克憑着自身獨特的政治明星特質，包括為人稱頌的演講能力、年輕且有氣度的形象，在德州強勢出選聯邦參議院選舉時，自然引起拉丁裔等少數族群及草根階層的興趣，繼而出來支持這位民主黨新星。

歐洛克擁抱多元和歡迎移民的立場，令他獲得拉丁裔選民的支持。（路透社）

歐洛克爆紅的另外一條導火線，可以追溯至去年8月的一場演說。歐洛克在那場演說中聲援美式足球聯盟（NFL）前四分衛球星*卡佩尼克（Colin Kaepernick），表示單膝下跪的做法「符合美國精神」。

卡佩尼克（Colin Kaepernick）：他在2016年的一場NFL球賽中，於奏國歌的時候突然單膝下跪，抗議美國警方多次不合理地槍殺手無寸鐵的非裔美國人。事件在球壇引起軒然大波，多位NFL球員響應抗議行動。總統特朗普對卡佩尼克的行為表示極度不滿，認為他侮辱國家。事件激發起美國一連串針對種族歧視及警權過大的大規模示威行動。

該場演說精彩有力，影片在網絡上瘋傳，讓全美認識到歐洛克這個人物。其後，歐洛克挾強勁的基層動員力量，加上妥善操作邊境移民議題，令他在中期選舉前夕能夠咬緊克魯茲，兩人民望拉近，鬥得難分難解。

不得不提的是，歐洛克在整個選舉過程中，締造了聯邦參議院選戰募款的新紀錄，且當中大多數來自小額捐款，反映出歐洛克的支持者大多來自草根及中產階層。

卡佩尼克事件引發軒然大波，政客們紛紛就此事發表立場。（Getty Images）

募款遠超對手創紀錄

據統計，中期選舉前夕，歐洛克共籌得超過7,000萬美元的捐款，對手克魯茲僅募得約3,000萬美元款項。從募款的數字可見，「歐洛克風暴」並不全是進步派媒體大肆渲染所致，而是確確實實有民眾在背後支持。

雖然克魯茲最終勝出了中期選舉，但其得票率只比歐洛克多三個百分點。克魯茲從一開始被認為「沒可能會輸」，到後來幾乎被來勢洶洶的「歐洛克旋風」弄得人仰馬翻，為共和黨響起了警號：在明年的總統大選，共和黨必須花心思經營德州的選情，不能再將它視為囊中之物。

反觀歐洛克，作為一名民主黨參選人，能在「深紅」州份德州與共和黨對手拉成均勢，可謂相當難得。今次雖敗猶榮，不但讓民主黨在共和黨的傳統票倉看到希望，似乎亦激起了歐洛克的雄心壯志。在中期選舉結束後，未有獲得參議院入場劵的他繼續對共和黨窮追猛打，高調與特朗普就着美墨邊境移民問題「對壘」。這或多或少說明了歐洛克的野心，明顯不限於國會山。

踏入2019年，歐洛克倡領「真相大遊行」（March for Truth），表明要揭破特朗普在美墨邊境建牆一事上所說的「謊言」。他不但譴責特朗普不實地指控厄爾巴索在興建圍牆前是個「危險的地方」，並批評對方為了落實在南部興建圍牆的選舉承諾，不惜挑起美國人對中美洲移民的錯誤恐懼。特朗普也沒有放軟手腳，在此一問題上與歐洛克對着幹，認為歐洛克及民主黨只懂為「非法留美的人」說好話，未有真正保護美國人。

歐洛克上周四在艾奧瓦州一間咖啡店演講。其出色的演講技巧，以及彬彬有禮的形象，為他帶來很多忠實的支持者。（路透社）

與特朗普對幹增本錢

近幾個月來，歐洛克公然與特朗普發生言語衝突，試圖鞏固他誓與特朗普周旋到底的左翼形象，從而增加自己的政治本錢，其參選總統的心迹，路人皆見。

到上周四，歐洛克正式宣布角逐民主黨黨內初選，企圖染指總統寶座。中期選舉為他帶來的氣勢，究竟能否延續，讓他在芸芸民主黨參選人中脫穎而出？

作為傳統「深紅」州份的德州出現了「歐洛克旋風」，讓共和黨候選人幾乎失去穩拿了三十年的聯邦參議員席位。這的確促人深思：過往一向在美國沿岸地區滋生並盛行的左翼浪潮，是否已經捲到了南部州份？抑或這只是歐洛克個人魅力的曇花一現？

觀乎去年的中期選舉，民主黨雖然在眾議院選舉中拿下235個席位，成功重掌眾議院，但預期反擊特朗普政府的「藍色浪潮」（blue wave）未有出現，參議院仍由共和黨執掌，還增添了兩席。這可以反映，美國國內仍有不少民眾支持特朗普的右翼施政。

不過，隨着歐洛克宣布競逐總統，他在南方大州德州的影響力，隨時會波及其他內陸州份的共和黨票倉。因此，「歐洛克旋風」的延續，有機會打亂共和黨籌備明年總統大選的布署；同時亦提醒着共和黨要及時在南部「止血」，避免「紅色票源」的過度流失。

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《社會主義火苗在美國點燃》。

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