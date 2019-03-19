意大利橄欖收成銳減「鬧油荒」　農民「橙背心運動」籲政府出手

橄欖油含有豐富不飽和脂肪酸，被不少人視為健康食品，當中意大利的出品更備受消費者追捧。然而該國2018年度的橄欖大失收，各位讀者可能要有「捱貴油」的心理準備了。 意大利橄欖在極端氣候、蟲害和外來細菌爆發三重打擊下，產量大跌57%，甚至令這個「橄欖油之鄉」可能要從外地進口橄欖油。飽受失收影響的橄欖農更穿起「橙背心」示威，抗議政府處理不力。

意大利橄欖失收：意大利橄欖樹遭遇霜災、蟲害和細菌感染三重打擊，導致橄欖收成大幅下降。（視覺中國）

意大利有超過4000年種植橄欖的歷史，亦擁有製作橄欖油的古方。根據國際橄欖油理事會（International Olive Council）統計，意大利在一般年份生產全球約7%的橄欖油，不少更是「特級初榨」（extra virgin）的最高級別產品。

可是意大利橄欖2018年遭遇連番打擊，多達3500萬棵橄欖樹在生長季節期間死去，導致該國橄欖產量大跌57%，為25年來最差的收成，甚至可能在2019年4月開始要依賴進口橄欖油。

那麼「殺死」橄欖樹的「兇手」是誰？

意大利橄欖失收：數以千計的意大利農民身穿橙背心，2月14日來到羅馬示威，抗議政府處理橄欖失收不力。（Legacoop Puglia Twitter照片）

氣候反常＋蟲害＋細菌感染

意大利過去18個月天氣反覆無常，先有2018年2月的霜災，接下來夏天極端乾旱，10月和11月又出現暴雨和水災。習慣地中海和暖氣候的橄欖樹難以抵受，因而變得脆弱。

歐洲—地中海氣候變化研究中心（Euro-Mediterranean Center on Climate Change）總監瓦倫蒂尼（Riccardo Valentini）表示，橄欖樹因天氣影響變弱，導致它們更易受某種果繩影響。牠們進佔植物並在樹上產卵，導致橄欖果實面臨「報銷」的命運。

第三個重擊橄欖樹的因素，是名為「葉緣焦枯病菌」（xylella fastidiosa）的感染。這種細菌相信源於數年前自哥斯達黎加（Costa Rica）進口植物上的病原，再經由牧場沫蟬（meadow spittlebug）散播。現時細菌已導致意大利橄欖油重鎮普利亞區（Puglia）內數十萬棵橄欖樹死去。

意大利中小農場協會（Coldiretti）稱，當地橄欖業界正面臨前所未有的危機，並稱有成千上萬的職位流失。協會估計2019年橄欖油成本損失已達到10億歐元（約88億港元）。

意大利橄欖失收：意大利南部橄欖重鎮數以十萬計橄欖樹因收外來細菌感染而死亡。圖為受葉緣焦枯病菌感染的橄欖樹。（視覺中國）

農民「橙背心運動」 抗議政府支援不力

橄欖受大失收，一眾橄欖農首當其衝，加上在羅馬政府對當地農業欠缺支援，觸發大規模農民示威。

阿普利亞（Apulia）的橄欖農2018年底開始發起遊行，抗議政府預算案未能覆蓋支援農民的領域。隨後意大利農民穿上「橙背心」（gilet arancioni），在多個南部城市諸如巴里（Bari）、比通托（Bitonto）和魯沃迪普利亞（Ruvo di Puglia）等地舉行集會。

2月14日，數以千計農民和各大工會在首都羅馬發動「橙背心運動」，要求政府就採取果斷行動，解決霜災、蟲害和細菌感染帶來的問題，並且公布阿普利亞鄉郊地區的發展計劃等。

意大利橄欖失收：意大利中小農場協會稱，當地橄欖業界正面臨前所未有的危機，甚至有近成千上萬的職位流失。圖為參加「橙背心運動」的橄欖農。（視覺中國）

意大利作為第三大橄欖油生產國，出產多達500種不同橄欖油，加上國民對自家傳統生產的橄欖油充滿信心，故此甚少從外地進口橄欖油。如今橄欖嚴重失收，意大利或被迫從西班牙和希臘等國進口橄欖油，令意大利人感到不是味兒。

瓦倫蒂尼向美國有線新聞網絡（CNN）表示，「這將會是對我們生活的一個大轉變。意大利人從來不用外國橄欖油……很少會在意大利找到來自別國的橄欖油」。

（綜合報道）