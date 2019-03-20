【遊日情報】成田機場廁所翻新　設展覽供旅客感受「體感型廁所」

日本東京成田機場為迎接2020年東京奧運的訪日旅客，正陸續為機場內的廁所進行翻新。新廁所將在3月底開始陸續啟用，負責設計的日本衛浴用品公司TOTO 4月更會在機場設置「體驗設施」，供遊客一試最新的「體感型廁所」。

TOTO中文版網頁，第一客運大樓南翼1層的新展覽將在4月3日開幕。（TOTO）

新廁所取名「Design Toilet」，內除安裝了聲音導航、特殊燈光系統等新型外觀設備外，內部還設有寬大個人廁格、換尿布用設施、獨特L型扶手等專為行動不便人士而設的設備，寬大個人廁格亦方便了拖有大型行李的旅客。

《日本經濟新聞》報道，此次裝修的投資額約為50億日圓（約3.5億港元）。3月25日將率先啟用第一客運大樓兩處（北翼4層出發大廳、中央大樓新館3層）的洗手間。成田機場第一客運大樓共有68間廁所，工程預計至2020年3月完工。

TOTO開設「體感型廁所」新展覽場

負責協助翻新工程的衛浴用品公司TOTO將在4月3日，於第一客運大樓南翼1層的大廳，開設Showroom「體驗設施」，展示洗手間如何運用物聯網技術，為使用者帶來嶄新體驗。

TOTO把新設計稱為「體感型廁所」，讓使用者可以更方便、更舒適地如廁。

TOTO 2015年已在第二客運大樓開設名為「Gallery TOTO」的體驗設施，當年受到廣泛關注。這次將是他們第二個展覽場，有準備經成田機場前往東京的旅客們，可以考慮參觀感受一下。

▼2015年Gallery TOTO的展館

（綜合報道）