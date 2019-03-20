韓朝體育場上繼續合作　擬聯合申辦2023年女子足球世界盃

朝鮮半島形勢近來有改善迹象，韓國和朝鮮開始在多方面合作，其中在體育更為明顯。韓國足球總會周二（19日）宣布，有意與朝鮮共同申辦2023年的女子世界盃，這是繼早前宣布有意聯合申辦2032年奧運後，兩國可能一同舉行大型體育盛事。

根據國際足協（FIFA）的最新資料顯示，目前有9個國家提交申辦意向書，除了韓國外，日本、澳洲、新西蘭、阿根廷、巴西、南非、哥倫比亞及玻利維亞已表明競逐，這亦是女子世界盃主辦權在1991年首次舉行以來，爭奪主辦權最激烈的一屆。

有意申辦的國家需要在4月16日前完成登記，並在10月4日前提交正式申請投標書。FIFA的37人評審委員會隨即到各地視察，預計在2020年3月公布最終結果。FIFA強調評審過程會公平和透明，當中考慮的因素會包括該國家是否決心持續發展，以及人權等問題。

朝鮮關係在2018年開始解凍，兩國運動員在平昌冬奧開幕時，一同手持統一旗進場，更組成聯隊角逐女子冰上曲棍球賽事。除此之外，朝韓在2018年5月的乒乓球世錦賽八強碰頭，但雙方臨時決定組成聯隊作賽，可惜在四強不敵日本。另外韓國和朝鮮確定會在2020年東京奧運在女子籃球、女子冰球、柔道和賽艇4個項目上組建聯隊出賽，並計劃共同申辦2032年夏季奧運會，更有意在非武裝地帶（DMZ）舉行奧運會馬拉松比賽。

（綜合報道）