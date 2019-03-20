【獅航空難】意外前一日航機遇類似問題　幸獲「高人」出手相救

印尼獅航（Lion Air）一架波音737 Max 8客機在2018年10月29日於雅加達起飛後不久墜毀，導致機上189人全部喪生的事件，初步調查指涉事機上的飛行系統發生問題。《彭博社》周三（20日）引述消息人士報道，涉事客機在意外前一日已經出現同樣問題，但當時獲一名休班機師出手化解危機。

報道指，涉事航班由峇里（Bali）前往雅加達，飛行時機頭不斷自動下垂，當值機師嘗試控制飛機回復至正常飛行水平，但不成功。不過當時駕駛艙內有一名俗稱「Deadhead」、以乘客身份到雅加達準備值勤的休班機師，他準確地分析問題並告訴機師關閉控制機頭向下的摩打電源，成功化險為夷。

消息人士指，該名休班機師提到的解決方法其實是機師手冊的一部分。而涉事飛機翌日由另一批機組人員執行飛行任務時，則遇上同一問題。可惜他們沒法起死回生，最終飛機起飛不久就墜落大海。5個月之後，埃爾俄比亞航空一架同款客機墜毀，初步證據顯示兩宗意外原因相似，波音公司隨即宣布推出補救措施。

這名休班機師的事迹並沒有在印尼國家交通安全委員會的報告上提及，之後亦沒有傳媒報道過有關消息。事件或解釋了為甚麼有部分機師可以成功避免災難的原因。對於有關說法，獅航表示已經將手上所有資料提交調查部門，而印尼當局及波音都拒絕回應。

（彭博社）