美日研究：人腦仍保留古老「第六感」　可感知地球磁場

電影《變種特攻》（X-Men）裏的角色磁力王（Magneto）擁有控制磁場和一切金屬的超能力，在現實也有可能嗎？美國和日本科學家合作進行的一項最新研究顯示，人體內蘊藏着一種古老的能力，能夠感應地球的磁場，至今仍未完全退化。

在現實世界裏，包括候烏和海龜等許多動物都能借助地球磁場來導航，因此科學家一直希望了解人類是否也有這種感官。美國加州理工學院（California Institute of Technology）和日本東京大學的研究團隊建造了一個能隔絕地球磁場的實驗室，並挑選34名實驗對象，要求他們分別進入實驗室，在黑暗中靜坐。

研究人員再利用電流產生與地球磁場強度相約的磁場，直向及橫向地旋轉這個磁場，同時測試實驗對象的腦電波。結果顯示，當磁場改變時，實驗對象的大腦能感知到環境變化並處理信息。

領導研究的凱爾什維克（Joseph Kirschvink）認為，數百萬年前人類的祖先也曾擁有感應磁場的能力，而現代人類還沒有完全喪失這個「第六感」。研究團隊表示，人類暫時無法有意識地使用這項感知能力，今後會再深入研究這方面的可能性。

研究報告周一（18日）在《神經科學學報》（eNeuro）電子版發表。

（衛報）