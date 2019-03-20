澳洲河岸發現「翻車魚」屍體　專家：不尋常

澳洲南部墨累河（Murray River）河口周六（16日）有一條「翻車魚」（Ocean sunfish，學名Mola mola）的屍體遭沖上岸，由於此魚身體龐大，民眾一開始以為是失事船隻殘骸。 科學家表示這個品種極少在澳洲南部出現。這已是2個月內第2次有翻車魚在不尋常的海域出現。

一名女子格熱拉克（Linette Grzelak）周一（18日）在Facebook上載照片，她表示，伴侶和其他漁夫工作時發現這條翻車魚，一開始還以為是失事船隻的殘骸。

南澳州立博物館（South Australian Museum）的魚類館藏主管福斯特（Ralph Foster）說，這個品種的翻車魚極少在澳洲南部出現，而相片中的這條約有1.8米長，算是小至中型；體積大的翻車魚甚至能撞翻遊艇。

澳洲南部墨累河（Murray River）河口周六（16日）有一條翻車魚的屍體被沖上岸，漁夫發現這條魚時，還以為是失事船隻的殘骸。（Twitter）

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福斯特又指，人類對這種生物所知甚少，近年科技進步才得以開始研究。除了亞洲部分地區外，漁夫一般不會捕捉翻車魚，加上雌魚每次能產下3億顆魚卵，所以暫無瀕臨絕種的危機。

翻車魚又名太陽魚，因為牠們會浮上水面，側躺着曬太陽取暖，然後才深潛數百米覓食。

無獨有偶，美國加州海灘2月19日出現一條巨型「騙子太陽魚」（Hoodwinker Sunfish）的屍體，是美國首次發現此罕見物種。牠過去僅出現在南半球，科學家好奇牠是如何穿越赤道來到美國西岸。

（衛報／澳大利亞廣播公司）