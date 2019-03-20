【埃航空難】「哈德遜奇蹟」主角薩利機長：FAA經費和人手均不足

美國飛機製造商波音（Boeing）旗下的737 Max 8客機在5個月內兩度發生致命意外，而且可能由相同原因引起，因而揭發美國聯邦航空管理局（FAA）有把關不力之嫌。 美國傳奇飛機師、曾經把受損飛機成功在紐約哈德遜河緊急降落的薩利機長（Chesley Sullenberger）周二（19日）評論事件，他稱事件令美國在航空業界領先的地位一朝喪，又指出業界多個問題，包括聯邦航空管理局（FAA）長年經費不足、部門缺乏足夠人手為飛機作詳細評估和認證等。

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薩利機長在財經網站《MarketWatch》撰文，指在長年的飛行業史上，美國一直處於領導地位，而且聯邦航空管理局更是全球飛行安全標準的金漆招牌，是其他國家爭相仿傚對象；波音公司的飛機則是品質的保證。

不過，經過印尼獅航（Lion Air）及埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）發生空難後，波音公司和聯邦航空管理局被指一早為這兩宗悲劇埋下伏線。

埃塞俄比亞航空公司周日（10日）一班載有157人的客機墜毀，全機乘客與機組人員罹難，是波音737 MAX 8 型號飛機5個月內發生的第二宗空難。（路透社）

FAA外判認證工作

薩利機長認為，像737 Max 8這款新型客機在短時間內接連發生嚴重意外實屬罕見，他提到，聯邦航空管理局長年經費不足，根本難以全面監管急速增長的航空業。該部門缺乏足夠人手為飛機作詳細評估和認證，更將部分認證工作交由業界自律規管，但這個「自我認證」的模式當然會有漏洞。

他指出另一個重點，就是監管機構和業界關係藕斷絲連，即使有聯邦航空管理局員工要求飛機製造商遵守更嚴格要求或更改設計，但很多時都會受到政治或企業的壓力而不了了之。

埃塞俄比亞空難：波音MAX 8在5個月內涉及兩宗空難，不禁讓外界想到，究竟還要多少無辜乘客付出代價，才能阻止這個機型再度出事？圖為埃塞俄比亞空難導致全機157人死亡後，人們來到供奉死難者的地方拜祭。（視覺中國）

波音「搶市場」心態惹禍

同樣地，波音在設計737 Max 8客機時，因深感在市場競爭落後其他對手，令該公司有意盡快將產品推出市場。

波音在試飛時發現有未達標準的問題，他們研究修正「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS），但卻沒有向航空公司的機師提及此事，因而埋下意外的計時炸彈。

獅航客機在2018年10月底墜毀後，波音本來可以即時亡羊補牢，但有消息指波音與聯邦航空管理局押後討論有關問題，直到埃塞俄比亞客機日前失事後，才後知後覺地要求華府下禁飛令及提出補救措施。

波音737 MAX系列中新增了名為MCAS的系統，防止失速把機頭朝下是系統的自動功能之一。（路透社）

FAA：有既定審核標準

對於薩利機長指控，聯邦航空管理局其後發表回應，強調當局有完善認證標準，又指737 Max系列獲准飛行是完全依照既定標準，包括以該局標準審視飛機設計、試飛，以及與其他國家航空部門合作批出許可等。

另外薩利機長提到的「自我認證」問題，聯邦航空管理局為此辯護，指一條在1958年通過的聯邦法例中，賦予該局有權委任獨立合資格人士審視和批出許可，並指部門的工程師和調查員會定期跟進個案，確保有關許可符合當局標準。

（MarketWatch）