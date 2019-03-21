特朗普「籌款」興建邊境圍牆　美軍子女或首當其衝

美國總統特朗普（Donald Trump）的其中一個競選承諾是在連接墨西哥邊境興建圍牆，稱可以令國家更安全。他更宣布實施緊急狀態令，由其他政府部門抽調資金作為興建費用，當中他一直讚揚保家衛國的美軍同樣面對開源節流問題，用於他們兒女的福利設施開支可能成為開刀對象。

路透社周三（20日）報道，美國國防部周一（18日）向國會呈交一份削減開支清單，內容包括128億美元的建設計劃，其中大約一成是用於為軍人子女興建學校和托兒所等費用，除了美國本土受影響外，其他駐海外美軍基地如德國、日本等地同樣榜上有名。

不過國防部強調，受影響的12億美元教育設施撥款中，大約8億美元屬長遠開支，因此可以隨時用於圍牆費用上。五角大樓官員同時又指，即使他們提供了清單，亦不一定會全數用於興建圍牆。

美軍原本計劃為紐約州西點軍校（West Point）興建新大樓和停車場，以及在多個美軍基地如安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）、阿拉斯加艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）建設兒童發展中心。空軍的預算文件中提到，申請使用這些設施的候補名單非常長，假如它們的興建計劃告吹，將嚴重打擊軍人士氣。

（路透社）